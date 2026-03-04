PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Fahrzeug geöffnet und durchsucht

Bad Schwalbach (ots)

Geisenheim, Prälat-Werthmann-Straße,

Dienstag, 03.03.2026, 06:45 Uhr

(fh)Am Dienstagmorgen brachen Unbekannte in Geisenheim ein Fahrzeug auf. Gegen 06:45 Uhr öffneten die Täter in der Prälat-Werthmann-Straße mithilfe eines Werkzeugs die Scheibe eines geparkten Opel Astra. Auf diesem Wege gelangten die Diebe in den Innenraum und durchsuchten diesen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden keine Gegenstände aus dem Fahrzeug gestohlen.

Hinweise in der Sache nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

