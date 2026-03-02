PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Falsche Polizeibeamte holen Schmuck ab +++ Fahrer bei Verkehrsunfall auf Bundesstraße schwer verletzt +++ Randalierer am Bahnhof festgenommen +++ Versuchter Einbruch +++ Motorradunfälle

Bad Schwalbach (ots)

1. Falsche Polizeibeamte holen Schmuck ab, Idstein-Heftrich, Sonntag, 01.03.2026, 15:30 Uhr bis 18:05 Uhr

(fh)Am Sonntagnachmittag wurde ein Ehepaar aus Idstein-Heftrich von falschen Polizisten betrogen und um ihren Schmuck gebracht. Die Beiden erhielten am Sonntag einen Anruf von vermeintlichen Polizeibeamten. Insgesamt drei Männer, die sich alle als Polizeibeamte der Idsteiner Polizei ausgaben, schilderten abwechselnd, dass eine Einbrecherbande auf dem Weg zu den Eheleuten wäre, die es auf ihr Hab und Gut abgesehen hätte. Daher müssten sie das Geld der angeblichen Polizei aushändigen. In der Folge übergab das Paar an ihrer Haustür Schmuck an einen unbekannten Mann. Dieser wird als etwa 20 bis 30 Jahre alt, kräftig, etwa 1,85 m groß mit kurzen, blonden Haaren beschrieben. Er soll schwarz gekleidet gewesen sein.

Zeuginnen oder Zeugen, denen die beschriebene Person am Sonntagnachmittag in Heftrich aufgefallen ist, werden gebeten

Wie bereits bekannt sind die Maschen der Anrufer vielfältig, aber das Ergebnis ist immer das Gleiche: Das Vermögen der Angerufenen sei in Gefahr und die Polizei müsse es jetzt sichern! Grundsätzlich gilt: Die Polizei wird niemals Wertgegenstände bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch die Staatsanwaltschaft oder eine andere "Behörde" wird dies nicht tun. Bei solchen Anrufen einfach aufzulegen, ist nicht unhöflich, sondern meist die einzige Möglichkeit, die Täter loszuwerden. Durch geschickte Gesprächsführung erreichen die Betrüger, dass die Angerufenen ihr gesamtes Bargeld oder hochwertige Wertgegenstände an einem Ort deponieren oder an Unbekannte übergeben. Daher der dringende Appell: Wenn Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort auf! Weitere Informationen finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/ betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/.

2. Fahrer bei Verkehrsunfall auf Bundesstraße schwer verletzt, Eltville am Rhein, Bundesstraße 42, Montag, 02.03.2026, 06:40 Uhr

(fh)Am Montagmorgen ereignete sich auf der Bundesstraße 42 bei Eltville ein schwerer Verkehrsunfall. Ersten Ermittlungen nach befuhr ein Lkw gegen 06:40 Uhr die rechte Spur der Bundesstraße 42 von Rüdesheim nach Wiesbaden. Zwischen den Anschlussstellen Kiedrich und Eltville soll der Lkw aufgrund eines Fahrzeugschadens zum Stehen gekommen sein. Ein 25-jähriger Fahrer eines VW befuhr ebenfalls die rechte Spur und fuhr aus bislang unbekannter Ursache auf den Lkw auf. Der 25-Jährige wurde dabei schwer verletzt und musste aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er kam anschließend in ein Krankenhaus. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden ein Gutachter hinzugezogen und der VW sichergestellt. Aufgrund der Maßnahmen am Unfallort war die Bundesstraße für mehrere Stunden in Teilen voll gesperrt. Entsprechende Umleitungen wurden eingerichtet.

Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Hinweise in der Sache nimmt die Polizeistation Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

3. Randalierer am Bahnhof festgenommen,

Idstein, Am Bahnhof, Montag, 02.03.2026, 06:50 Uhr

(fh)Am Montagmorgen nahm die Polizei einen alkoholisierten Randalierer auf dem Bahnhofsvorplatz von Idstein fest. Gegen 06:50 Uhr wurde der Polizei ein augenscheinlich alkoholisierter Mann am Idsteiner Bahnhof gemeldet, der nahe eines Wahlwerbestandes Bier umherschütten würde. Beim Eintreffen der Streife war der Betroffene bereits geflüchtet. Er kehrte jedoch etwa 30 Minuten später zu dem Platz zurück, randalierte erneut und beschädigte den besagten Wahlstand. Diesmal gelang es den Beamten den Mann, einen 51-jährigen Wohnsitzlosen, anzutreffen und zu kontrollieren. Als er daraufhin einem ausgestellten Platzverweis nicht nachkam, wurde er auf richterlichen Beschluss hin ins Gewahrsam gebracht. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Sachbeschädigung verantworten.

4. Versuchter Einbruch über Wintergarten, Rüdesheim-Eibingen, Taunusstraße, Feststellt: Freitag, 27.02.2026

(fh)In den vergangenen Tagen scheiterten Einbrecher in Rüdesheim-Eibingen. Zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt suchten die Unbekannten den Wintergarten einer Wohnung in der Taunusstraße auf und versuchten auf diesem Wege einzubrechen. Da ihnen dies jedoch nicht gelingen wollte, brachen sie das Vorhaben ab und flüchteten. Am Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise werden unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegengenommen.

5. Mit Leitplanke kollidiert,

Rüdesheim, Bundesstraße 42, Freitag, 27.02.2026, 06:30 Uhr

(fh)Am frühen Freitagmorgen kollidierte ein Motorradfahrer bei Rüdesheim mit einer Leitplanke und stürzte. Der 19-jährige Piaggio-Fahrer war gegen 06:30 Uhr auf der Bundesstraße 42 von Rüdesheim nach Wiesbaden unterwegs. In Höhe des Rüdesheimer Hafens kam der junge Fahrer aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Leitplanke, stürzte und schlidderte über die Fahrbahn, wo er letztlich zum Stillstand kam. Der 19-Jährige kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Sein Zweirad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

6. Auf Landstraße mit Motorrad gestürzt, Schlangenbad, Landesstraße 3038, Sonntag, 01.03.2026, 15:50 Uhr

(fh)Am Sonntagnachmittag kam eine Motorradfahrerin bei Schlangenbad zu Fall und verletzte sich. Gegen 15:50 Uhr befuhr die 62-Jährige mit ihrem Motorrad der Marke Honda die Landesstraße 3038 von Schlangenbad nach Georgenborn. In einer Kurve kam sie aus bislang unbekannter Ursache ins Schleudern und stürzte. Sie zog sich Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Ihr Motorrad musste abgeschleppt werden.

