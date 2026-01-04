Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Winterglätte - Polizei hilft hilfloser Autofahrerin

Bad Kreuznach (ots)

Am Freitagabend, den 02.01.2026, gegen 17:15 Uhr meldete eine 62-jährige Autofahrerin, dass sie mit ihrem PKW auf einer ansteigenden Straße in Richtung des Golfplatzes, zwischen Bad Münster am Stein und Feilbingert, aufgrund von Schneeglätte nicht mehr vor- oder zurückfahren könne.

Zudem befand sich ihr stark dementer Vater im Fahrzeug, der zunehmend unruhig wurde und wiederholt versuchte, auszusteigen. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten die Fahrerin samt Beifahrer vor Ort antreffen. Die Frau zeigte sich sichtbar verunsichert und durch die winterlichen Straßenverhältnisse überfordert.

Trotz Unterstützung und Anleitung durch einen Beamten war die Fahrerin nicht in der Lage, den Pkw sicher den Berg hinunterzuführen. Hinweise auf eine Beeinflussung durch Alkohol oder Medikamente ergaben sich nicht.

Um eine weitere Gefährdung auszuschließen, übernahm ein Beamter das Steuer des Pkw und brachte die Autofahrerin gemeinsam mit ihrem Vater sicher zu deren Wohnanschrift in Bad Münster am Stein zurück. Die Fahrt verlief ohne besondere Vorkommnisse.

Die Autofahrerin zeigte sich erleichtert und bedankte sich bei den eingesetzten Beamten für die Hilfeleistung.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell