POL-RTK: +++ Einbrecher in Taunusstein +++ Gruppe schlägt und tritt auf Jugendliche ein +++ Kind bei Verkehrsunfall verletzt +++ Weitere Verkehrsunfälle +++

Versuchter Einbruch in Wohnung,

65232 Taunusstein-Bleidenstadt, Westerwaldstraße, Freitag, 28.02.2025, 18:55 Uhr

(am) Zu einem versuchten Einbruch in eine Wohnung kam es am Freitagabend in Taunusstein-Bleidenstadt. Gegen 18:55 Uhr hebelte ein Einbrecher das Fenster einer Wohnung im Erdgeschoß eines Mehrfamilienhauses in der Westerwaldstraße auf. Als er gerade durch das geöffnete Fenster einsteigen wollte, wurde der in dem Zimmer schlafende Bewohner durch die Geräusche wach. Dieser schrie den Einbrecher an, der daraufhin in Richtung Rhönstraße flüchtete. Es soll sich um eine ca. 180 cm große männliche Person von schlanker Statur und mit dunkler Bekleidung gehandelt haben. Die zuständigen Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus haben die Ermittlungen übernommen und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

Personengruppe steigt aus PKW und schlägt auf zwei Jugendliche ein, 65232 Taunusstein-Hahn, Im Obergrund, Samstag, 28.02.2026, 00:25 Uhr

(Sw) Aus bislang nicht näher bekannten Gründen kam es in den Nachtstunden von Freitag auf Samstag zu einer Auseinandersetzung, als mehrere Personen in der Straße Im Obergrund in Taunusstein-Hahn mit einem PKW vorfuhren, ausstiegen und unvermittelt auf einen 15-Jährigen und seinen 16-jährigen Begleiter einschlugen und eintraten. Beide wurden augenscheinlich nur leicht verletzt und mussten auch nicht durch Rettungskräfte erstversorgt werden. Ermittlungen zu Tat und Täter wurden durch die Bad Schwalbacher Polizei eingeleitet. Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeistation Bad Schwalbach unter (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

Verbale Streitigkeiten enden in Körperverletzung, 65385 Rüdesheim am Rhein, Hahnengasse, Samstag, 28.02.2026, 23:55 Uhr

(Sw) Die Rüdesheimer Polizei hat ein Strafverfahren nach einer Körperverletzung in der Nacht von Samstag auf Sonntag eingeleitet. Ein Streitgespräch innerhalb einer Personengruppe in der Rüdesheimer Hahnengasse mündete in einer handfesten Auseinandersetzung und endete damit, dass ein 20-Jähriger aus Rüdesheim leichtverletzt am Boden zurückblieb. Zwei Beteiligte, die nicht näher beschrieben werden konnten, flüchteten von der Tatörtlichkeit. Die genauen Hintergründe der Tat sind Augenmerk des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens. Zeugen der Tat werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeistation Rüdesheim unter (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

Kind nach Verkehrsunfall verletzt,

65366 Geisenheim, Dr.-Karl-Larsen-Weg / Im Sonnenrech, Samstag, 28.02.2026, 10:45 Uhr

(Sw) Ein 56-jähriger Geisenheimer befuhr am Samstagvormittag gegen 10:45 Uhr den Dr.-Karl-Larsen-Weg in Geisenheim und beabsichtigte, mit seinem PKW der Marke Renault nach rechts in die Straße Im Sonnenrech einzubiegen. Hierbei kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem Kind, das auf einem Fahrrad unvermittelt den Dr.-Karl-Larsen-Weg überqueren wollte. Das Kind verletzte sich augenscheinlich im Gesicht und verließ im Anschluss an den Unfall und einem kurzen Gespräch mit dem PKW-Fahrer die Örtlichkeit. Der Junge sei etwa sechs Jahre alt und auf einem weißen Kinderfahrrad unterwegs gewesen. Er trug einen Fahrradhelm, vermutlich lilafarben. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro. Die Polizei in Rüdesheim bittet um Hinweise zu den Personalien des verletzten Kindes. Diese können telefonisch unter (06722) 91124-0 mitgeteilt werden.

Kradfahrer kollidiert mit Leitplanke,

65399 Kiedrich, L3035, Freitag, 27.02.2026, 15:25 Uhr

(Sw) Ein 29-jähriger Kradfahrer aus Oestrich-Winkel verunfallte auf der L3035 zwischen Kiedrich und Hausen vor der Höhe im Bereich einer Linkskurve. Hier verlor er die Kontrolle über sein Krad der Marke BMW, stürzte und rutschte schließlich gegen die Schutzplanke. Offenbar erlitt er hierbei keine schwerwiegenden Verletzungen, sodass er bereits vor Ort durch die herbeigerufene Rettung entlassen werden konnte. Insgesamt entstand durch den Unfall ein Schaden von ca. 10.000,- Euro, wovon alleine 8.000,- Euro Schaden am Krad entstanden.

Kradfahrer stürzt und verletzt sich,

65510 Hohenstein, Strinz-Trinitatis, L3275, Freitag, 27.02.2026, 19:35 Uhr

(Sw) Ein 17-jähriger befuhr in den frühen Abendstunden des vergangenen Freitags mit seinem Leichtkraftrad der Marke Honda die L3275 von Limbach kommend in Richtung Strinz-Trinitatis, als er die Kontrolle über sein Gefährt verlor und zu Fall kam. Hierbei zog sich der Fahrer aus Hünstetten Verletzungen zu, weswegen er zur weiteren medizinischen Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht wurde. Warum es zum Sturz kam, ist Bestandteil der Ermittlungen der Idsteiner Polizei. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße kurzzeitig gesperrt. Das Leichtkraftrad erlitt einen Totalschaden in Höhe von etwa 1.800,- Euro.

Von Bremspedal gerutscht und aufgefahren, 65321 Heidenrod-Laufenselden, Rathausstraße, Freitag, 27.02.2026, 19:20 Uhr

(Sw) Ein 86-jähriger Mainzer verursachte vergangenen Freitag um 19:20 Uhr einen Verkehrsunfall in der Laufenseldener Rathausstraße, als er mit dem Fuß vom Bremspedal abrutschte, versehentlich stark beschleunigte und mit seinem Skoda auf einen vor ihm wartenden Ford Kuga auffuhr. Die Fahrerin des Ford, eine 47-Jährige aus Heidenrod, erlitt hierdurch Verletzungen, musste aber vor Ort nicht weiter medizinisch versorgt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 2.500,- Euro.

Auf Pannenfahrzeug aufgefahren,

65375 Oestrich-Winkel, B42, Freitag, 27.02.2026, 14:20 Uhr

(Sw) Vermutlich aus Unachtsamkeit fuhr eine 55-jährige Rüdesheimerin mit ihrem PKW der Marke Mercedes-Benz auf ein Pannenfahrzeug auf der B42 bei Oestrich-Winkel auf. Eine 35-Jährige, ebenfalls aus Rüdesheim, musste ihren PKW, einen weiteren Mercedes-Benz, pannenbedingt am rechten Fahrbahnrand der B42 abstellen. Während sie sich um die Absicherung des Fahrzeugs kümmerte, fuhr die 55-Jährige auf ihren PKW auf. Im Pannenfahrzeug befand sich zum Unfallzeitpunkt ein sechsjähriges Mädchen, das aber nach ersten Untersuchungen durch die hinzugerufenen Rettungskräfte in die Obhut der Mutter entlassen werden konnte. Die Unfallverursacherin erlitt augenscheinlich leichte Verletzungen und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Während der Unfallaufnahme unterstützte die Ordnungsbehörde der Stadt Geisenheim durch verkehrsregelnde Maßnahmen, sodass es lediglich zu überschaubaren Verkehrsbeeinträchtigungen während der Unfallaufnahme durch eine Streife der Rüdesheimer Polizei kam. Durch die Wucht des Unfalls entstand ein Schaden an beiden PKW in Höhe von geschätzt 16.000,- Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Zusammenstoß im Begegnungsverkehr bei Oestrich-Winkel, 65375 Oestrich-Winkel, B42 A, Freitag, 27.02.2026, 14:40 Uhr

(Sw) Rund 9.000,- Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalles auf der B42 A bei Oestrich-Winkel. Ein 57-jähriger VW-Fahrer befuhr die Straße von Winkel kommend in Richtung Geisenheim und kam nach links von seiner Fahrspur ab. Es kam hierdurch zu einer Kollision mit dem entgegenkommenden Mercedes-Benz einer 47-Jährigen Rüdesheimerin. Mögliche Verletzungen der Beteiligten wurden bei der Aufnahme durch eine Streife der Polizeistation Rüdesheim nicht bekannt, eine Erstversorgung durch herbeigeeilte Rettungskräfte fand aber statt. Der VW war durch die entstandenen Schäden nicht mehr fahrbereit und musste schließlich abgeschleppt werden.

Zwei Unfälle verursacht und jeweils vom Unfallort entfernt, 65399 Kiedrich, Eltviller Straße, Freitag, 27.02.2026, 12:05 Uhr und 13:00 Uhr

(Sw) Gleich zwei Unfälle wurden durch eine noch zu ermittelnde Fahrerin eines schwarzen BMW Mini in der Eltviller Straße in Kiedrich verursacht, ohne sich im Anschluss um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Gegen 12:05 Uhr fuhr die Frau zunächst auf einen an einer Baustellenampel wartenden Audi Q5 auf und verursachte einen Schaden von ca. 2.000,- Euro. Bei einem seitlichen Parkvorgang gegen 13:00 Uhr, ebenfalls in der Eltviller Straße, beschädigte die Fahrerin einen ordnungsgemäß geparkten PKW und verursachte hier einen Schaden von ca. 1.800,- Euro. Am unfallverursachenden Fahrzeug konnten entsprechende Schäden in Höhe von ca. 2.000,- Euro festgestellt werden. Spurensichernde Maßnahmen wurden am Fahrzeug durchgeführt. Die aufnehmenden Beamten der Polizeistation Eltville konnten die Unfallverursacherin nicht antreffen, leiteten aber zwei entsprechende Strafverfahren ein. Hinweise können telefonisch über (06123) 9090-0 an die Polizeistation Eltville übermittelt werden.

