PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Kostenlose Fahrradcodierung der Polizei in Eltville

Bild-Infos

Download

Bad Schwalbach (ots)

(fh)Der Regionale Verkehrsdienst Rheingau-Taunus bietet allen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, ihr Fahrrad kostenlos codieren zu lassen. Die Aktion findet am Sonntag, den 29.03.2026, auf dem Gelände der Polizeistation Eltville, Im Kappelhof 4 in der Zeit von 09:00 bis 15:00 Uhr, statt.

Anmeldung erforderlich

Eine vorherige Anmeldung per E-Mail ist zwingend erforderlich, da die Anzahl der Plätze begrenzt ist.

Mehr Sicherheit durch Fahrradcodierungen

Die Codierung erfolgt durch eine individuelle Buchstaben- und Zahlenkombination, die von den Beamtinnen und Beamten in den Rahmen des Fahrrads graviert wird. Diese verschlüsselte Kennzeichnung enthält Informationen zum rechtmäßigen Eigentümer des Fahrrads. Die Polizei kann diese Nummer entschlüsseln und so gestohlene oder verlorene Fahrräder schnell ihrem Besitzer zuordnen. Neben der Abschreckung potenzieller Diebe, erhöht die Codierung die Wahrscheinlichkeit, gestohlene Räder wiederzubekommen. Bitte beachten Sie, dass Ultraleicht-Räder sowie Fahrräder mit Carbonrahmen aus technischen Gründen nicht codiert werden können. Der Code wird durch den verwendeten Nadelpräger in die Rahmenoberfläche graviert (ähnlich einer Rahmennummer). Dadurch kann die Herstellergarantie erlöschen. Bitte klären Sie dies im Vorfeld mit Ihrem Fahrradhändler ab.

Erforderliche Unterlagen

Zur Codierung werden ein gültiger Personalausweis und ein Eigentumsnachweis (z. B. Rechnung) benötigt. Interessierte können sich per E-Mail unter

Sylke.Glaetzer@polizei.hessen.de

bei Polizeihauptkommissarin Sylke Glätzer anmelden. Bitte geben Sie in der E-Mail Ihre Adresse und Telefonnummer an.

Weitere Termine finden Sie unter:

https://www.polizei.hessen.de/praevention/beratung-hilfe-und-unterstuetzung/sicher-im-urlaub/auf-der-reise/mit-dem-fahrrad/fahrradcodierungen

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell