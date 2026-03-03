PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Zwölf Räder von geparkten Fahrzeugen gestohlen +++ Trickdiebe scheitern

Bad Schwalbach (ots)

1. Zwölf Räder von geparkten Fahrzeugen gestohlen, Idstein, Deningerstraße, Freitag, 27.02.2026, 18:00 Uhr bis Montag, 02.03.2026, 10:00 Uhr

(fh)Am vergangenen Wochenende hatten Diebe in Idstein mehrere Reifensätze im Visier. Zwischen Freitagabend und Montagmorgen begaben sich die Täter in die Tiefgarage einer Spielothek in der Deningerstraße und montierten von drei dort geparkten Fahrzeugen insgesamt zwölf Kompletträder ab. Währenddessen bockten sie die Fahrzeuge auf Pflastersteine und rollten die Räder einen Hang hinunter bis zur Bahnunterführung "Christoph-Labhart-Weg", wo sie in ein Transportfahrzeug verladen wurden. Anschließend suchten die Unbekannten mit ihrer Beute das Weite.

Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

2. Trickdiebe scheitern,

Niedernhausen, Austraße, Montag, 02.03.2026, 15:50 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag gelang es einer Seniorin in Niedernhausen zwei Trickdiebe in die Flucht zu schlagen. Gegen 15:50 Uhr beobachteten die beiden Männer die Dame dabei, wie sie Bargeld von ihrer Bank in der Austraße abhob und anschließend ihr dort geparktes Fahrzeug aufsuchte. Dort stellte die Frau ihre Handtasche in dem Kofferraum ihres Opel Corsa ab und wurde dabei von einem der Männer in einer ausländischen Sprache angesprochen und abgelenkt. Zeitgleich näherte sich der Komplize dem Kofferraum und versuchte, das abgehobene Bargeld aus der Tasche zu entwenden. Die aufmerksame Seniorin durchschaute jedoch die Masche, schrie lauthals umher und sorgte so dafür, dass die beiden Diebe ohne Beute die Flucht antraten.

Beide Männer sollen etwa 30 Jahre alt und 1,65 m bzw. 1,75 m groß gewesen sein. Der kleinere hatte schwarze, mittelange sowie gelockte Haare, einen Vollbart, war schlank und dunkel gekleidet. Sein Komplize hatte eine kräftige Statur, kurze braune Haare und sprach in einer ausländischen Sprache.

Zeuginnen oder Zeugen, denen die beiden Männer am Montagnachmittag in Niedernhausen aufgefallen sind, wenden sich bitte unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 bei der Polizei.

