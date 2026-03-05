PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Auseinandersetzung vor Getränkemarkt +++ Fahrradfahrendes Kind von Auto erfasst

Bad Schwalbach (ots)

1. Auseinandersetzung vor Getränkemarkt, Idstein, Limburger Straße, Mittwoch, 04.03.2026, 19:00 Uhr

(fh)Am Mittwochabend eskalierte ein Streit zwischen zwei Männern in Idstein. Die beiden 31 und 30 Jahre alten Männer sollen sich zunächst auf dem Parkplatz eines Getränkemarkts in der Limburger Straße getroffen und zusammen Alkohol konsumiert haben. Daraufhin soll es zu einem Streit gekommen sein, in dessen Verlauf der Ältere den Jüngeren würgte und von diesem wiederum mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen wurde. Während der Geschlagene aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus kam, nahm die Polizei seinen Kontrahenten fest und brachte ihn für weitere Maßnahmen zur Dienststelle. Durchgeführte Tests zeigten, dass beide deutlich unter dem Einfluss von Alkohol standen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

2. Fahrradfahrendes Kind von Auto erfasst, Geisenheim, Kreisstraße 630, Rheinhöhenweg, Mittwoch, 04.03.2026, 16:40 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag wurde ein fahrradfahrendes Kind beim Überqueren einer Kreisstraße von einem Auto erfasst und verletzt. Ersten Erkenntnissen nach befuhr der 10-Jährige einen Feldweg und beabsichtigte, die Kreisstraße 630 zu überqueren, um seine Fahrt in Richtung des Rheinhöhenwegs fortzusetzen. Als er auf die Straße fuhr, kam es zur Kollision mit dem VW Polo einer 21-Jährigen, welche die Kreisstraße in Richtung Stephanshausen befuhr. Das Kind wurde vom Fahrrad auf den Boden geschleudert und musst anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtschaden an dem Pkw sowie dem Fahrrad beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.

