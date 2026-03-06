PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Ladendiebe werden gewalttätig und flüchten mit Fahrzeug +++ Altpapiertonne brennt

Bad Schwalbach (ots)

1. Ladendiebe werden gewalttätig und flüchten mit Fahrzeug, Oestrich-Winkel, Hauptstraße, Donnerstag, 05.03.2026, 19:30 Uhr

(fh)Am Donnerstag wurden Ladendiebe in Oestrich-Winkel gewalttätig und haben auf ihrer Flucht einen Fußgänger gefährdet. Gegen 19:30 Uhr wurde eine Frau in dem Markt in der Hauptstraße dabei erwischt, wie sie mit mehreren unbezahlten Waren den Kassenbereich passieren wollte. Als sie am Verlassen des Gebäudes gehindert werden sollte, griff sie eine Mitarbeiterin an und ergriff gemeinsam mit einem männlichen Begleiter in einem Fahrzeug (VW Polo) die Flucht. Hierbei fuhr das Duo rückwärts auf einen Passanten zu, welche ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Anschließend fuhr das Auto in unbekannte Richtung davon. Die Frau soll etwa 20 bis 25 Jahre alt gewesen sein. Sie hatte lange dunkle und zum Zopf gebundene Haare und trug dunkle Kleidung. Ihr Begleiter war etwa 22 bis 28 Jahre alt, hatte dunkle kurze Haare, einen kurzen Bart, trug eine dunkle Jacke und ein beiges Oberteil. Weiterhin soll in dem Fahrzeug ein Kleinkind gesessen haben.

Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Rufnummer (06722) 9112-0 entgegen.

2. Altpapiertonne brennt,

Taunusstein-Neuhof, Ziegelhüttenweg, Donnerstag, 05.03.2026, 20:30 Uhr

(fh)Am Donnerstagabend setzten Unbekannte in Taunusstein-Neuhof eine Mülltonne in Brand. Gegen 20:30 Uhr wurde der Polizei die brennende Altpapiertonne auf dem Gelände einer Schule im Ziegelhüttenweg gemeldet. Rund um die Tonne wurden mehrere Jugendliche beobachtet. Beim Eintreffen der verständigten Polizeistreifen waren die Personen bereits geflüchtet. Die Tonne wurde komplett zerstört, der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

