FW-WRN: Erfolgreicher Motorsägenlehrgang der Freiwilligen Feuerwehr Werne

Werne (ots)

An den vergangenen zwei Samstagen hieß es "Achtung, Baum fällt" in einem Waldstück in Bergkamen. Den Samstag zuvor wurden alle theoretischen Grundlagen für die Arbeiten mit der Motorkettensäge gelehrt. Im Wald wurden das Fällen von Bäumen mit Keilen und dem Fällheber geübt. Ebenfalls konnte durch einen Spannungssimulator verschiedene Trennschnitte an unter Spannung stehenden Bäumen gelehrt werden.

Alle Teilnehmenden haben die Module "Grundlagen der Motorsägenarbeit" und "Baumfällung und Aufarbeitung" erfolgreich abgeschlossen. Ein herzliches Dankeschön an das Ausbilderteam der Freiwilligen Feuerwehr Bergkamen, die sich in diesem Jahr zum vierten Mal bereit erklärt haben, den Lehrgang für unsere Kameradinnen und Kameraden durchzuführen.

Wir freuen uns neun neue Bediener der Motorsäge begrüßen zu dürfen und sagen Herzlichen Glückwunsch allen Teilnehmenden.

