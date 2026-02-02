FW-WRN: Jahresfest 2026 des Löschzuges Stockum

Freiwillige Feuerwehr Werne

Das Jahresfest vom Löschzug 3 aus Stockum der Freiwilligen Feuerwehr Werne fand am Sonntag, den 01.02.2026 um 09:30 Uhr im Feuerwehrgerätehaus an der Werner Straße statt. Anwesend waren neben allen aktiven Kameradinnen und Kameraden mit Ihren Ehepartnerinnen und Ehepartnern auch die Ehren- und Unterstützungsabteilung mit ihren Partnerinnen und Partnern. Ebenfalls konnte Löschzugführer Christian Rasche den Leiter der Feuerwehr, Tobias Tenk, sowie seinen Stellvertreter, Sven Schubert, begrüßen.

Nach der herzlichen Begrüßung durch den Löschzugführer Christian Rasche folgte ein leckeres Frühstück, bevor es mit dem offiziellen Teil angefangen hat.

Im Löschzug Stockum sind aktuell 45 aktive Kameradinnen und Kameraden im Einsatzdienst. Sieben Kameradinnen und Kameraden gehören der Unterstützungsabteilung an und 15 Kameraden der Ehrenabteilung. 11 Jugendliche aus Stockum sind derzeit in der Jugendfeuerwehr aktiv. Zusätzlich unterstützen den Löschzug drei Kameraden, die tagsüber in Stockum arbeiten.

Im Jahr 2025 wurde der Löschzug zu insgesamt 61 Einsätzen alarmiert (2024: 79 Einsätze). Davon waren 24 Einsätze aufgrund von ausgelösten Brandmeldeanlagen, Fehlalarmen und sonstigen Einsätzen. 19 Mal musste der Löschzug zu Brandeinsätzen ausrücken und 14 Mal zur Technischen Hilfe. Drei Ölspuren haben den Löschzug beschäftigt und eine Brandsicherheitswache.

Besonders erwähnte Rasche, dass sich im Einsatz niemand verletzt hat und alle gesund zu den Familien zurückgekehrt sind.

Der Löschzug Stockum hat in 2025 insgesamt 21 Dienstabende veranstaltet, sowie einige Sonderdienste oder Veranstaltungen für die Öffentlichkeitsarbeit. Auch wurde viel für den Kreisleistungsnachweis und den internen Leistungsnachweis geübt.

Ebenfalls wurden zahlreiche Lehrgänge und Seminare besucht. Es konnten neue Kettensägenführer ausgebildet werden, sowie der Grundlehrgang, Maschinisten für Löschfahrzeuge, Atemschutzgeräteträger, Sprechfunker und Truppführer.

Rasche bedankte sich besonders bei den Kameradinnen und Kameraden, die Sonderfunktionen übernommen haben. Dies sind zum einen die Betreuer in der Jugendfeuerwehr, aber auch die Gerätewarte, Getränkewarte, die Brandschutzfrüherzieher, die Reinigungskraft und die Kassierer, Schriftführer oder auch "Dekorateure".

Der Leiter der Feuerwehr, Tobias Tenk, konnte folgende Beförderungen vornehmen:

Johannes Schlierkamp, Germain Schulenberg und Dennis Vogt konnten zum Feuerwehrmann befördert werden. Mamadou Cire Diallo, Malte Littau und Paul Schlierkamp wurden zu Oberfeuerwehrmännern befördert. Robin Breuker, Hendrik Dahlhoff, Tobias Dahlhoff und Manuel Zielinski konnten zum Unterbrandmeister befördert werden. Marvin Brandt konnte zum Oberbrandmeister befördert werden.

Auch die Teilnahme am kreisweiten Leistungsnachweis der Feuerwehren wurde gewürdigt. Für ihre erste Teilnahme erhielten Markus Budde, Nick Budde, Hendrik Dahlhoff, Paul Schlierkamp und Germain Schulenberg das Leistungsabzeichen in Bronze. Für die dritte Teilnahme wurden Malte Littau, Nils Lonsky und Lennard Zurstraßen mit dem Abzeichen in Silber ausgezeichnet. Das Leistungsabzeichen in Gold auf blauem Grund für die zehnte Teilnahme erhielten Dirk Krampe und Nils Wienstroer. Für die 15. Teilnahme wurde Marvin Brandt mit dem Leistungsabzeichen in Gold auf rotem Grund geehrt.

Die Löschzugmitglieder Harald Ernst und Frank Zurstraßen wurden bereits am Kameradschaftsabend im Januar mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold für ihre 35-jährige aktive Mitgliedschaft ausgezeichnet.

Norbert Schröer erhielt von der Löschzugführung noch ein kleines Präsent für seinen Jahrelangen Einsatz, da Norbert in die Ehrenabteilung des Löschzuges Stockum gewechselt ist.

Der Morgen klang bei gemütlichem Beisammensein und gutem Frühstück im neuen Schulungsraum aus.

