Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen

Werne (ots)

Am Dienstagmittag wurde die Leitung der Feuerwehr, sowie der Löschzug Mitte mit dem Alarmstichwort "TH2. Person - Verkehrsunfall zwei LKW // ein LKW brennt // eine Person klemmt" um 11:08 Uhr auf die Bundesautobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen alarmiert. Aufgrund der unklaren Örtlichkeit wurde die Feuerwehr Ascheberg ebenfalls zu diesem Einsatz alarmiert.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass ein Fahrzeugtransporter auf Höhe des Rastplatzes "Im Mersch" auf einen LKW am Stauende aufgefahren ist. Es brannte kein LKW, eine Person war allerdings in einem LKW schwer eingeklemmt. Mit hydraulischen Rettungsgeräten wurde der schwer verletzte Fahrer aus seinem LKW befreit. Parallel dazu wurde der doppelte Brandschutz sichergestellt und die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr abgesichert.

Die Rettung des Fahrers gestaltete sich schwierig, da der LKW stark aufgrund des Aufpralls stark deformiert war und sich demnach erst ein Zugang geschaffen werden musste. Nach der Befreiung wurde der Fahrer in ein naheliegendes Krankenhaus mit dem Rettungshubschrauber geflogen. Der Fahrer des zweiten LKW wurde zur Kontrolle ebenfalls mit einem Rettungswagen abtransportiert.

Im Einsatz waren die Leitung der Feuerwehr und der Löschzug Mitte, sowie die Feuerwehr Ascheberg mit den Löschzügen Ascheberg und Davensberg, sowie Kräfte der Feuerwehr Lüdinghausen. Einsatzende für die Feuerwehr Werne konnte gegen 14 Uhr gemeldet werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell