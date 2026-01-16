Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: FW-WRN Jahreshauptversammlung 2026 der Löschgruppe 4 aus Holthausen der Freiwilligen Feuerwehr Werne

Werne (ots)

Am Freitag, den 16.01.2026, fand die Jahreshauptversammlung der Löschgruppe 4 Holthausen der Freiwilligen Feuerwehr Werne statt. Hierzu lud die Löschgruppe ihre Mitglieder, die Wehrführung und Vertreter*innen aus der Politik in das beschauliche Gerätehaus an der Wesseler Straße ein. Das Gerätehaus wurde hierfür festlich hergerichtet, um dem Anlass eine würdige Atmosphäre zu bieten.

Zu Gast waren unter anderem der Wehrführer der Feuerwehr Werne, Tobias Tenk, sein Stellvertreter Sven Schubert, die Leiterin des Dezernats 5 der Stadt Werne, Cordula Mertens, sowie die Mitglieder der Löschgruppe 4, Mitglieder der Ehrenabteilung und der Unterstützungsabteilung.

Rückblick auf das Jahr 2025:

Die Löschgruppe Holthausen kann im Jahr 2025 stolz auf 39 Einsätze zurückblicken. Im Jahr 2024 waren es 30 Einsätze, sodass ein Plus von 9 Alarmierungen verzeichnet werden kann, obwohl die Zahl der Einsätze der gesamten Feuerwehr Werne im Jahr 2025 rückläufig war.

Beförderungen und Ernennungen:

Ein Highlight des Abends stellten die Beförderungen der Kameraden Lucas Kilian und Christian Kilian zum Feuerwehrmann dar. Darüber hinaus wurde auch der zuvor langjährige Löschgruppenführer Ferdinand Schulze Froning sich über seine erneute erneute Ernennung freuen. Er wird auch in den nächsten 6 Jahren die Leitung der Löschgruppe Holthausen fortführen.

Zudem darf sich die Löschgruppe über weiteren Zuwachs freuen. Björn Wöstheinrich wurde als neue Einsatzkraft in den aktiven Dienst aufgenommen und verstärkt somit die Löschgruppe.

Insgesamt zählt die Löschgruppe 4 nun 15 aktive Mitglieder, welche somit für die steigende Zahl an Einsätzen bestens gerüstet ist.

