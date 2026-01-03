FW-WRN: Ausgedehnter Carportbrand in der Mozartstraße

Freiwillige Feuerwehr Werne

In der Nacht zum heutigen Samstag wurde der Löschzug Mitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne um 05:26 Uhr mit dem Alarmstichwort "F2 - brennt Hecke und Carport" in die Mozartstraße alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte standen ein Doppelcarport sowie ein darunter abgestellter PKW bereits in Vollbrand. Wenige Meter entfernt brannten zudem mehrere Mülltonnen an einer Hauswand. Aufgrund der Nähe zu angrenzenden Gärten und Schuppen bestand die Gefahr einer weiteren Brandausbreitung.

Unverzüglich gingen zwei Trupps unter Atemschutz mit mehreren C-Rohren zur Brandbekämpfung vor. Das Feuer konnte an beiden Brandstellen schnell unter Kontrolle gebracht werden, sodass ein Übergreifen auf benachbarte Bereiche erfolgreich verhindert wurde. Zur endgültigen Ablöschung und zur Bekämpfung verbliebener Glutnester wurden das Carport und der PKW mit Mittelschaum abgedeckt. Insgesamt waren drei Trupps unter Atemschutz im Einsatz.

Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde der Winterdienst des Baubetriebshofes der Stadt Werne hinzugezogen, um die Einsatzstelle aufgrund der winterlichen Witterung mit Streusalz abzustreuen. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Das Einsatzende konnte nach den Aufräumarbeiten gegen 07:45 Uhr gemeldet werden.

Im Einsatz waren 22 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Werne mit fünf Fahrzeugen. Ebenfalls vor Ort waren der Rettungsdienst, der Winterdienst des Baubetriebshofes, der zuständige Energieversorger Strom sowie die Polizei.

