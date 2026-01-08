Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Infoveranstaltung Kinderfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Werne am Donnerstag 15.01.2026 um 19Uhr

Werne

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kameradinnen und Kameraden, die Nachwuchsarbeit ist ein zentraler Baustein für die Zukunft unserer Freiwilligen Feuerwehr Werne. Um Kinder frühzeitig für Gemeinschaft, Verantwortung und das Thema Feuerwehr zu begeistern, möchten wir in Werne den nächsten Schritt gehen und die Gründung einer Kinderfeuerwehr auf den Weg bringen.

Hierzu laden wir herzlich zu einem Informationsabend ein: Donnerstag, 15.01.2026 Beginn: 19:00 Uhr Feuerwache Werne Löschzug 1 Stadtmitte Konrad-Adenauer-Platz 1b, 59368 Werne

Eingeladen sind alle Interessierten, die sich aktiv an der Gestaltung, der Gründung sowie der späteren Betreuung einer Kinderfeuerwehr beteiligen möchten. Ganz gleich, ob bereits Erfahrungen in der Jugendarbeit bestehen oder einfach Interesse und Motivation vorhanden sind, es ist jede Unterstützung willkommen. An diesem Abend werden erste grundlegende Informationen vorgestellt, der aktuelle Sachstand erläutert und ein Ausblick auf die geplante Gründung Mitte 2026 gegeben. Zudem soll Raum für Fragen, Ideen und einen offenen Austausch bestehen. Themen wie eine nötige Betreuerausbildung und der Erhalt der Jugendleiter*in-Card "Juleica" werden ebenfalls thematisiert. Die Kinder- und Jugendarbeit ist von großer Bedeutung für eine nachhaltige und zukunftsfähige Feuerwehr. Sie vermittelt nicht nur feuerwehrtechnische Grundlagen, sondern vor allem Werte wie Teamgeist, Hilfsbereitschaft und Verantwortungsbewusstsein. Eine Kinderfeuerwehr ist dabei ein wichtiger Baustein, um frühzeitig Begeisterung für unser tolles Ehrenamt zu wecken. Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit engagierten Mitstreiterinnen und Mitstreitern dieses Projekt anzugehen und die Kinderfeuerwehr Werne auf den Weg zu bringen.

Freundliche Grüße,

Ihre Freiwillige Feuerwehr Werne Tobias Tenk Stadtbrandinspektor

Leiter der Feuerwehr

