Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Kameradschaftsabend 2026: Freiwillige Feuerwehr Werne blickt auf einsatzreiches Jahr zurück

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Werne (ots)

Zum Kameradschaftsabend 2026 der Freiwilligen Feuerwehr Werne hatte Bürgermeister Lars Hübchen am vergangenen Samstag in die festlich geschmückte Fahrzeughalle des Löschzuges Mitte eingeladen. Gemeinsam mit Kameradinnen und Kameraden aller Einheiten, Vertretern aus Politik und Verwaltung sowie Gästen aus der Blaulichtfamilie und der Feuerwehr besonders verbundenen Personen wurde auf das Einsatzjahr 2025 zurückgeblickt.

Die festliche Gestaltung der Fahrzeughalle war bereits am Vorabend durch ehrenamtliche Einsatzkräfte erfolgt. Leiter der Feuerwehr Tobias Tenk eröffnete den Abend, begrüßte die Gäste und stellte die Einsatzzahlen des vergangenen Jahres vor. Zudem gab er einen Ausblick auf geplante Investitionen und Entwicklungen für das Jahr 2026. Im Mittelpunkt standen die 418 Einsätze, die die Freiwillige Feuerwehr Werne im Jahr 2025 bewältigte und die erneut die Vielseitigkeit sowie die hohe Einsatzbereitschaft der Wehr unter Beweis stellten.

Bürgermeister Lars Hübchen schloss sich den Ausführungen an und würdigte in seiner Ansprache die engagierte Arbeit der Feuerwehr sowie die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit aller beteiligten Organisationen. Die Freiwillige Feuerwehr Werne zählte im Jahr 2025 insgesamt 270 Mitglieder. Davon waren 144 aktive Einsatzkräfte, 59 Kameraden gehörten der Ehrenabteilung an, 35 Mitglieder der Unterstützungsabteilung und 32 Jugendliche engagierten sich in der Jugendfeuerwehr.

Die Einsätze verteilten sich auf die einzelnen Einheiten wie folgt: Der Löschzug Mitte rückte zu 371 Einsätzen aus, der Löschzug Stockum zu 61, die Löschgruppe Langern zu 33 und die Löschgruppe Holthausen zu 39 Einsätzen. Darüber hinaus engagierten sich zahlreiche Feuerwehrangehörige aus Werne auch auf Kreisebene, unter anderem im ABC-Zug NRW, im Fernmeldedienst, im Rettungsdienstzug sowie in der Kreiseinsatzleitung des Kreises Unna.

Auch Kreisbrandmeister René Wauro dankte den Kameradinnen und Kameraden sowie deren Partnern und Arbeitgebern für die Unterstützung des Ehrenamtes. Er betonte die stetig wachsenden Anforderungen an die Feuerwehren und hob die Bedeutung moderner Ausrüstung sowie einer fundierten Ausbildung hervor.

Ein besonderer Höhepunkt des Abends waren die Ehrungen verdienter Feuerwehrangehöriger. Den feierlichen Auftakt hierzu gestaltete der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Werne, der mit mehreren Musikstücken den Rahmen für die anschließenden Auszeichnungen setzte. Die Ehrungen wurden durch Leiter der Feuerwehr Tobias Tenk, seinen Stellvertreter Sven Schubert, den Landtagsabgeordneten und 1. Vizepräsidenten des Landtags Nordrhein-Westfalen Rainer Schmeltzer sowie Bürgermeister Lars Hübchen vorgenommen.

Die Sonderauszeichnung des Verbandes der Feuerwehren für 10 Jahre Mitgliedschaft erhielten Mike Georg, Jonas Hoselmann, Marcel Kaleta und Mark Seeland. Mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Dr. Bodo Bernsdorf, Michael Freundschuh und Tobias Tenk ausgezeichnet. Das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold für 35 Jahre Mitgliedschaft erhielten Ronald Conradi, Harald Ernst, Michael Gillmann, Andreas Schilla und Frank Zurstraßen.

Eine besondere Ehrung für 50 Jahre Mitgliedschaft ging an Ulrich Thiemann. Für 60 Jahre Mitgliedschaft wurden Bernhard Boshammer und Karl-Heinz Hörstrup geehrt. Für beeindruckende 75 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr wurde Heinrich Döbbe ausgezeichnet.

Feierlich aus dem aktiven Dienst verabschiedet und in die Ehrenabteilung aufgenommen wurden Werner Kneip und Norbert Schröer.

Eine besondere Würdigung erhielten zudem der ehemalige Bürgermeister Lothar Christ sowie die in Kürze in den Ruhestand wechselnde Feuerwehrdezernentin Kordula Mertens. Sie wurden zum Ehrenbrandmeister beziehungsweise zur Ehrenbrandmeisterin ernannt und damit offiziell in die Ehrenabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Werne aufgenommen - eine Auszeichnung, die die langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Stadt Werne unterstreicht.

Der Kameradschaftsabend bot darüber hinaus viel Raum für Austausch und Gespräche. Vertreter von THW, DRK, Polizei, Notfallseelsorge und Rettungsdienst nutzten die Gelegenheit zum Dialog mit Feuerwehr, Politik und Verwaltung. Zu den Klängen von DJ Andreas Büscher wurde bis in die späten Abendstunden gefeiert.

Der Kameradschaftsabend 2026 war insgesamt eine rundum gelungene Veranstaltung und unterstrich eindrucksvoll den starken Zusammenhalt innerhalb der Freiwilligen Feuerwehr Werne sowie der gesamten Blaulichtfamilie.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell