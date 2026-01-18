FW-WRN: Jahreshauptversammlung des Löschzuges Mitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne

Freiwillige Feuerwehr Werne

Am Samstag, den 17. Januar 2026, fand um 17:00 Uhr die Jahreshauptversammlung des Löschzuges Mitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne im Schulungsraum des Feuerwehrgerätehauses Mitte statt. Löschzugführer Björn Spatzier begrüßte zahlreiche aktive Kameradinnen und Kameraden sowie Mitglieder der Ehren- und Unterstützungsabteilung.

Zu Beginn der Versammlung wurde in einer Gedenkminute aller Feuerwehrangehörigen gedacht, die im Einsatz ihr Leben verloren haben. Anschließend begrüßte Spatzier die Leitung der Feuerwehr mit Tobias Tenk und Sven Schubert, den Sprecher der Ehrenabteilung Karl-Wilhelm Haverkamp, den Sprecher der Unterstützungsabteilung Torsten Ernst, Stadtjugendfeuerwehrwart Robin Nolting mit seinem Stellvertreter Simon Lembcke, die Vertreterin der Stadt Werne Kordula Mertens sowie den Leiter des Rettungsdienstes Philipp Hinkelmann.

In seinem Jahresbericht dankte der Löschzugführer besonders den Kameradinnen und Kameraden, die sich 2025 über das normale Maß hinaus engagiert hatten - sei es in Lehrgängen, Fortbildungen oder durch die Übernahme zusätzlicher Funktionen. Hervorgehoben wurde das Engagement der Kleiderwarte, Ausbilder, Geräte- und Atemschutzwarte, Kassierer, des Sicherheits- und Presseteams, der Jugendfeuerwehrbetreuerinnen und -betreuer, des Thekenteams sowie der Kräfte in der Brandschutzerziehung und Brandschutzhelferausbildung. Ein besonderer Dank galt der Unterstützungsabteilung für die tatkräftige Hilfe, unter anderem beim Einsatz an der Körnerstraße im Oktober. Spatzier betonte zudem die sehr gute Zusammenarbeit mit der Wehrleitung sowie seinen Stellvertretern Joachim Schwede und Tobias Westermann und schloss mit einem Appell an Kameradschaft, Respekt und Zusammenhalt.

Das Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung wurde von Sebastian Musik verlesen. Den Tätigkeitsbericht der Geschäftsführung für 2025 stellte Peter Kipp vor. Zu den Höhepunkten des Jahres zählten unter anderem der Kameradschaftsabend, die Rosenmontagsparty in der Feuerwache, die Maiwanderung, der Abend der Partnerinnen und Partner, der Kameradschaftsausflug, die SimJü-Wachbereitschaft, der ZBV-Dienst sowie der Weihnachtsmarkt am Feuerwehrgerätehaus mit den Familien.

Den Kassenbericht für das Jahr 2025 trug der stellvertretende Kassierer Rouven Wengelnik vor. Die Kassenprüfer Tizian Schneider und Karl-Wilhelm Haverkamp bestätigten eine ordnungsgemäße Kassenführung, sodass die Versammlung der Geschäftsführung und der Kasse einstimmig Entlastung erteilte.

Den Jahresbericht der Jugendfeuerwehr präsentierte Stadtjugendfeuerwehrwart Robin Nolting. In der Jugendfeuerwehr engagieren sich derzeit 32 Jugendliche, darunter vier Mädchen. Insgesamt wurden im Jahr 2025 rund 4.896 Stunden geleistet. Besondere Höhepunkte waren unter anderem der Berufsfeuerwehrtag, Sonderdienste in den Sommerferien sowie das 50-jährige Jubiläum der Jugendfeuerwehr Bergkamen. Nolting zeigte sich erfreut über die geplanten Übernahmen in den aktiven Dienst im Jahr 2026 und dankte allen Betreuerinnen und Betreuern sowie der Feuerwehrführung.

Kordula Mertens überbrachte die Grüße der Stadt Werne und bedankte sich bei den Einsatzkräften für die Bewältigung der hohen Einsatzzahlen sowie bei den Führungskräften für die reibungslose Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Feuerwehr.

Im Einsatzbericht der Löschzugführung wurde deutlich, dass der Löschzug Mitte im Jahr 2025 insgesamt 371 Einsätze abarbeitete. Davon entfielen 127 Einsätze auf die technische Hilfeleistung und 68 auf den Brandschutz. Hinzu kamen unter anderem 39 Ölspuren sowie sieben überörtliche Hilfeleistungen. Der Löschzug Mitte zählt derzeit 62 aktive Mitglieder, 23 Angehörige der Unterstützungsabteilung und 28 Mitglieder der Ehrenabteilung.

Die Leitung der Feuerwehr dankte allen Einsatzkräften, den Mitgliedern der Ehren- und Unterstützungsabteilung sowie den Partnerinnen und Partnern und Arbeitgebern der Feuerwehrangehörigen. Von den insgesamt 417 Einsätzen der Gesamtwehr blieben insbesondere der Scheunenbrand in Holthausen-Schmintrup sowie der Brand auf dem Gelände der Firma RCS in Erinnerung.

In Vertretung für den im Einsatz befindlichen Sven Schubert informierte Tobias Tenk über anstehende Lehrgänge in den Bereichen Grundausbildung, Atemschutz und Motorsäge. Er zog ein positives Fazit zum Ausbildungsjahr 2025 und hob die erfolgreiche Zusammenarbeit im Ausbildungsverbund mit den Feuerwehren Selm/Bork und Werne hervor. Zudem stellte er die Investitionen des Jahres 2025 vor und gab einen Ausblick auf geplante Anschaffungen für 2026.

Ein zentraler Punkt der Versammlung waren die Beförderungen, Ernennungen und Auszeichnungen, die durch die Leitung der Feuerwehr vorgenommen wurden:

In der Unterstützungsabteilung wurde Tatjana Kuhn zur Feuerwehrfrau befördert. Bei den Aktiven wurden Jannik Große-Wienker, Sydney-Rose Kauke, Marvin Klaus und Max Trottenberg zum Feuerwehrmann bzw. zur Feuerwehrfrau befördert. Chris Bierbaum und Boris Redlich konnten zum Oberfeuerwehrmann befördert werden. Marvin Blümel, Simon Lembcke und Malte Sommer wurden zum Unterbrandmeister befördert. Martin Schulze und Kai Tauchert konnten zum Brandmeister befördert werden. Thilo Schleking konnte zum Brandinspektor befördert werden.

Darüber hinaus wurde Jens Krutwage für die Dauer von sechs Jahren zum Sicherheitsbeauftragten des Löschzuges Mitte ernannt. Robin Nolting wurde erneut für sechs Jahre zum Pressesprecher der Feuerwehr Werne bestellt. Als neuer stellvertretender Geschäftsführer wurde Stefan Westbomke gewählt, der damit Torsten Ernst ablöst, der dieses Amt acht Jahre lang ausgeübt hatte.

Auch die Teilnahme am kreisweiten Leistungsnachweis der Feuerwehren wurde gewürdigt. Für ihre erste Teilnahme erhielten Sydney-Rose Kauke und Marvin Klaus das Leistungsabzeichen in Bronze. Für die dritte Teilnahme wurden Simon Lembcke und Florian Schuster mit dem Abzeichen in Silber ausgezeichnet. Das Leistungsabzeichen in Gold auf blauem Grund für die zehnte Teilnahme erhielten Marcel Kuhn und Jessica Wengelnik. Für die 25. Teilnahme wurde Bele Pohlmann mit dem Leistungsabzeichen in Gold mit der Jahreszahl 25 geehrt.

Der offizielle Teil der Jahreshauptversammlung endete gegen 19:30 Uhr. Im Anschluss folgten Gruppenfotos sowie ein gemütlicher Abend in kameradschaftlicher Atmosphäre.

