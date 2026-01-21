Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Jahreshauptversammlung der Jugendfeuerwehr: Erfolgreiches Jahr 2025 und klare Ziele für 2026

Werne (ots)

Auf ein ereignisreiches und erfolgreiches Jahr blickte die Jugendfeuerwehr bei ihrer diesjährigen Jahreshauptversammlung zurück. Stadtjugendfeuerwehrwart Robin Nolting eröffnete die Veranstaltung und begrüßte neben der Wehrführung auch Mara Schmidt als Vertreterin der Kreisjugendfeuerwehr Unna sowie die anwesenden Jugendlichen.

Aktuell zählt die Jugendfeuerwehr 32 Mitglieder, darunter vier Mädchen. Besonders erfreulich ist die hohe Nachfrage: 15 Jugendliche stehen derzeit auf der Warteliste. Mit Blick auf die geplante Neugründung einer Kinderfeuerwehr wurde als Ziel für das Jahr 2026 eine Mitgliederzahl von 40 Jugendlichen ausgegeben. Ein besonderes Highlight des vergangenen Jahres war der Übertritt von fünf Jugendlichen in die Einsatzabteilung, was die erfolgreiche Nachwuchsarbeit eindrucksvoll unterstreicht.

Im Rückblick auf das Jahr 2025 wurden zahlreiche Aktivitäten genannt, darunter ein Berufsfeuerwehrtag, Wasserspiele, außerplanmäßige Dienstabende sowie die Abnahmen der Jugendflammen Stufe 1 bis 3 und der Leistungsspange. Ein herzlicher Dank galt den Betreuerinnen und Betreuern, der Wehrführung sowie den Einheitsführern für ihre kontinuierliche Unterstützung. Ebenfalls gewürdigt wurde eine Spende der Volksbank, die der Jugendfeuerwehr neue Polo-Shirts ermöglichte.

Der Kassenbericht, vorgestellt von Rouven Wengelnik, zeigte eine positive Bilanz, unter anderem dank verschiedener Spenden. Seitens der Wehrführung dankte Tobias Tenk für das Engagement aller Beteiligten und erinnerte unter anderem an den Besuch des Rettungshubschraubers Christoph 8 als besonderes Erlebnis für die Jugendlichen.

Im Jahresbericht vom stellvertretenden Stadtjugendfeuerwehrwart Simon Lembcke wurden beeindruckende Zahlen genannt: Im Jahr 2025 verzeichnete die Jugendfeuerwehr 11 Neuaufnahmen, 5 Übertritte und 4 Austritte. Insgesamt fanden 18 Dienstabende, 4 Kreisveranstaltungen, 10 Übungsdienste für die Leistungsspange sowie 8 Öffentlichkeitsveranstaltungen statt. Zusätzlich nahm die Jugendfeuerwehr am 50-jährigen Jubiläum der Jugendfeuerwehr Bergkamen mit einem Schlauchbootrennen teil. Insgesamt leisteten die Jugendlichen und Betreuer 4.895,33 Stunden für Ausbildung, Veranstaltungen und Tätigkeiten.

Auch sportliche und feuerwehrtechnische Leistungen konnten sich sehen lassen: Drei Mal wurde die Jugendflamme Stufe 1, sechs Mal die Jugendflamme Stufe 3 sowie die Leistungsspange erfolgreich abgelegt.

Für das Jahr 2026 sind bereits mehrere Termine geplant, darunter ein Pfingstzeltlager, die Rosenmontagsparty im Gerätehaus des Löschzug Mitte sowie ein Besuch bei der Autobahnpolizei Kamen. Zudem stehen vier weitere Übertritte in den Löschzug 1 an.

Im Rahmen der Versammlung wurde außerdem der neue Jugendausschuss für die Dauer eines Jahres gewählt. Max Huth wurde zum Jugendgruppensprecher gewählt, Collin Messing zu seinem Stellvertreter und Ben Schäfer zum Schriftführer.

Zum Abschluss wurden 11 neue Jugendliche offiziell aufgenommen, mehrere Auszeichnungen verliehen und 5 Jugendliche in die Einsatzabteilung übergeben. Jannik Große-Wienker, Sydney Rose Kauke, Germain Schulenberg und Max Trottenberg wechseln in die Einsatzabteilung der Feuerwehr Werne. Jonas Lösch tritt in die Einsatzabteilung der Feuerwehr Bergkamen ein. Leon Lösch wechselt zur Jugendfeuerwehr Bergkamen.

Nach dem offiziellen Teil klang der Abend bei gemeinsamen Gesprächen, Essen und Getränken in geselliger Runde aus.

