FW-WRN: Beförderungen und Ehrungen bei der Löschgruppe Langern

Werne (ots)

Am Samstag, 1. Februar 2026, hat die Löschgruppe Langern der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Werne ihre Jahreshauptversammlung im Gerätehaus am Osticker Berg durchgeführt. Dazu konnte der Leiter der Löschgruppe, Marc Mennes, neben der Einsatzabteilung, der Unterstützungsabteilung und der Ehrenabteilung auch den Leiter der Feuerwehr Tobias Tenk und seinen Stellvertreter Sven Schubert begrüßen. Für die Stadt Werne nahm die scheidende Orndungsdezernentin Kordula Mertens an dem Treffen teil. Auch ihre Nachfolgerin Stefanie Benting war nach Langern gekommen und stellte sich der Löschgruppe vor. Gern gesehener Gast der Versammlung war auch der langjährige Leiter der Werner Feuerwehr, Thomas Temmann. Tobias Tenk sprach der Langener Einheit für ihre Einsatzbereitschaft seinen Dank aus. Im zurückliegenden Jahr rückte sie 30 mal aus. Das waren zwei Alarmierungen mehr als 2024. Neben diesen Einsätzen, darunter ein Brand in einem Recyclingbetrieb, ein Hofbrand an der Capeller Straße sowie ein brennender Kleintransporter an der Selmer Landstraße, absolvierte die Löschgruppe regelmäßige Dienstabende und einige Angehörige besuchten erfolgreich Lehrgänge. Aktuell versehen 20 Aktive ihren Dienst in der Einsatzabteilung. Die Unterstützungsabteilung hat drei und die Ehrenabteilung acht Mitglieder. Marc Mennes betonte den besonderen Zusammenhalt in der Einheit und blickte dabei zurück auf das zweitägige Fest im Juni, mit dem die Löschgruppe ihr 105-jähriges Bestehen gefeiert hat. Im Rahmen der Versammlung verabschiedete Mennes Werner Kneip aus der Einsatzabteilung in die Ehrenabteilung. Kneip, bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand vor wenigen Monaten Leiter des Werner Ordnungsamts, war viele Jahre in der Löschgruppe aktiv. Über die Beförderung zur Oberfeuerwehrfrau konnte sich Leonie Bispinghoff freuen. Der stellvertretende Leiter der Löschgruppe, Sven Kleine, hat den Zugführerlehrgang erfolgreich abgeschlossen und wurde daher zum Brandinspektor befördert. Weiter gab es Urkunden für die Aktiven, die im September am Leistungsnachweis der Feuerwehren im Kreis Unna in Bönen teilgenommen hatten. Bei den Wahlen wurden folgende Posten besetzt: Zweiter Kassierer bleibt Bastian Schulte, ebenfalls bestätigt wurde Christoph Hüsken als erster Schriftführer. Zum zweiten Kassenprüfer wählte die Versammlung Werner Kneip. Wer die Löschgruppe Langern kennenlernen möchte und sich für das Ehrenamt in der Feuerwehr interessiert, ist herzlich eingeladen, unverbindlich vorbeizuschauen. Interessierte sind bei den Dienstabenden stets willkommen. Sie finden immer mittwochs in den geraden Kalenderwochen im Gerätehaus am Osticker Berg 61 statt. Beginn ist um 19:30 Uhr. Kontakt für Interessierte: langern@feuerwehr-werne.de, Brandinspektor Sven Kleine: 0 160 / 92 16 56 08.

