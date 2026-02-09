Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Vermutlicher Gebäudebrand im Thünen

Am Sonntagnachmittag wurden die Leitung der Feuerwehr und der Löschzug Mitte um 16:11 Uhr mit dem Alarmstichwort "F3 Gebäude. - Flammen und Rauchentwicklung aus Gebäude" in die Straße Thünen in Werne - Mitte alarmiert.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war eine leichte Rauchentwicklung aus einer Garage wahrnehmbar. Nach Angaben von Anwohnern bestand der Verdacht, dass sich eine obdachlose Person in der Garage aufhalten könnte. Unverzüglich ging ein Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung vor, während ein weiterer Trupp unter Atemschutz zur Menschenrettung eingesetzt wurde. Bei der anschließenden Durchsuchung des Gebäudes konnte jedoch keine Person angetroffen werden.

Der brennende Unrat in einer Garage wurde abgelöscht. Im Anschluss kontrollierten die Einsatzkräfte die Brandstelle mithilfe einer Wärmebildkamera auf mögliche Glutnester. Abschließend wurde das Gebäude mit einem Hochleitsungslüfter entraucht.

Im Einsatz waren 20 Einsatzkräfte mit fünf Fahrzeugen [KdoW, 1-ELW1-1, 1-HLF20-1, 1-DLK23-1, 1-TLF3000-1], der Rettungsdienst und die Polizei. Einsatzende konnte gegen 17:25 Uhr gemeldet werden.

