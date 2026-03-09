PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbrecher stehlen E-Bikes +++ Mehrere Unfälle mit verletzten Motorradfahrern +++ Polizei kontrolliert Motorradfahrende

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbrecher stehlen E-Bikes,

Schlangenbad, Hausen v. d. H., Taunusstraße, Donnerstag, 05.03.2026, 20:00 Uhr bis Sonntag, 08.03.2026, 12:00 Uhr

(fh)Über die vergangenen Tage haben Einbrecher in Schlangenbad zwei hochwertige Fahrräder aus einem Mehrfamilienhaus entwendet. Zwischen Donnerstag und Sonntag suchten die Täter ein Mehrfamilienhaus in der Taunusstraße auf und gelangten dort unbemerkt in den Kellertrakt. Aus diesem stahlen sie zwei E-Bikes der Marke Canyon und suchten mit ihrer Beute im Wert von etwa 3.750 Euro das Weite.

Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise werden unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegengenommen.

2. Mehrere Unfälle mit verletzten Motorradfahrern, Geroldstein, Bad Schwalbach, Oestrich-Winkel, Samstag, 07.03.2026 bis Sonntag, 08.03.2026

(fh)Am Wochenende ereigneten sich drei weitere Verkehrsunfälle mit verletzten Motorradfahrenden im Rheingau-Taunus-Kreis. Am Samstagnachmittag verlor eine 31-jährige Yamaha-Fahrerin auf der Bundesstraße 54 bei Bad Schwalbach-Hettenhain beim Abbiegen die Kontrolle über ihr Motorrad und stürzte. Sie musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An ihrem Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von 1.500 Euro. Einen Tag später, gegen 14:30 Uhr, verunfallten zwei Motorradfahrer zwischen Lorch und Heidenrod-Geroldstein. Ein BMW-Fahrer verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Zweirad und geriet in den Gegenverkehr, wo er mit einem 66-jährigen Motorradfahrer und seiner Harley-Davidson zusammenstieß. Beide Männer mussten aufgrund ihrer erlittenen Verletzungen in Krankenhäuser gebracht werden. Ihre Motorräder waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der dritte Unfall wurde in Oestrich-Winkel-Mittelheim aufgenommen. Dort war gegen 16:00 Uhr eine Kawasaki-Fahrerin im Nikolauspfad von einer abbiegenden, 21-jährigen VW Taigo-Fahrerin übersehen und angefahren worden. Die Zweiradfahrerin kam ebenfalls verletzt in ein Krankenhaus. An Pkw und Motorrad entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 3.500 Euro.

3. Polizei kontrolliert Motorradfahrende, Bundesstraße 54, Aarbergen-Michelbach, Freitag, 06.03.2026, 12:20 Uhr bis 17:00 Uhr Samstag, 11:00 Uhr bis 15:30 Uhr

(fh)Die aktuell wieder steigenden Zahlen von Motorradunfällen zu Beginn der gestarteten Motorradsaison hat die Polizei im Rheingau-Taunus-Kreis zum Anlass genommen und am Wochenende erneut gezielte Verkehrskontrollen durchgeführt. Bereits den kompletten Freitagnachmittag über hatten sich Beamte des Regionalen Verkehrsdienstes Rheingau-Taunus an der Bundesstraße 54 bei Aarbergen-Michelbach postiert und dabei rund 40 Krafträder in Augenschein genommen. Insgesamt sechs Mal stellten die Polizisten Mängel an den Fahrzeugen fest. Bei einem Fahrzeugführer musste ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Kraftfahrsteuergesetz eingeleitet werden. Auch am Samstag wurden Kontrollen rund um die sogenannte "Applauskurve" durchgeführt. Erfreulicherweise mussten nur zwei Ordnungswidrigkeiten geahndet und ein Fahrzeugmangel festgestellt werden.

An beiden Tagen führten die Kontrollkräfte sensibilisierende Gespräche durch, um auf die immer wiederkehrende Unfallproblematik hinzuweisen und Verhaltenstipps zu geben.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell