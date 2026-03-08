PRESSEPORTAL Presseportal Logo

PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Ergänzungsmeldung zum Verkehrsunfall auf der B42 vom 02.03.2026

Bad Schwalbach (ots)

Im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall vom 02.03.2026 gegen 06:40 Uhr auf der B42 bei Eltville (siehe Pressemeldung vom 02.03.2026, 15:44 Uhr) ist der 25-jährige Fahrer zwischenzeitlich verstorben.

Die polizeilichen Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Kommissar vom Dienst
Telefon: (06124) 7078-0
E-Mail: KvD.Bad.Schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de

