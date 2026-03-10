Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Unverschlossene Autos durchsucht ++ Buchholz - Radfahrerin übersehen

Buchholz (ots)

Unverschlossene Autos durchsucht

In der Nacht zu Montag, 9.3.2026, hat ein Unbekannter auf zahlreichen Grundstücken nach unverschlossen abgestellten Autos Ausschau gehalten. Der Polizei wurden zwischen dem südlichen Stadtgebiet, beginnend in der Straße Am Salhop, entlang der Straße Fuhrenkamp und weiter durch Seppensen, Straße Am Rain, Holm-Seppensen, Am Pulverbach und Holm, Am Mühlenfeld und Inzmühlener Straße, insgesamt 20 geöffnete PKW gemeldet.

Nach bisherigem Kenntnisstand durchwühlte der Täter die Autos, machte dabei aber keine Beute. Die Polizei wertet aktuell Videoaufnahmen aus.

Weitere Geschädigte oder Zeugen, denen in der Nacht verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 zu melden.

Buchholz - Radfahrerin übersehen

Im Bereich Breite Straße, Ecke Adolfstraße, kam es gestern, 9.3.2026 zu einem Verkehrsunfall. Gegen 16:45 Uhr übersah ein 66-jähriger Fahrer eines Linienbusses beim Einbiegen eine 69-jährige Radfahrerin und stieß mit dieser zusammen. Die Frau stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Sie kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

