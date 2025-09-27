PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Vandalismus in Celle: Beschädigung eines Buswartehäuschens an der Wittinger Straße

Celle / Hehlentor (ots)

Celle, 26./27.09.25 - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Wittinger Straße zu einer mutmaßlichen Vandalismushandlung. Unbekannte zertrümmerten die Seitenscheibe eines Buswartehäuschens. Die Tat ereignete sich offenbar zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen; Hinweise auf den genauen Tathergang liegen bislang nicht vor. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Telefon: 05141/277-216 / kol.
E-Mail: poststelle@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

