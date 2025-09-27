POL-CE: Vandalismus in Celle: Beschädigung eines Buswartehäuschens an der Wittinger Straße

Celle (ots) - Mit dem Herbst steigt die Gefahr von Wildunfällen erheblich. Dämmerung und Berufsverkehr fallen nun zusammen, viele Tiere sind auf Futtersuche oder in der Paarungszeit unterwegs. Besonders an Wald- und Feldrändern queren Rehe, Wildschweine oder Hirsche plötzlich die Fahrbahn - oft ohne Vorwarnung. So verhalten sich Autofahrende richtig: - Geschwindigkeit in gefährdeten Bereichen reduzieren und ...

