POL-CE: Vandalismus in Celle: Beschädigung eines Buswartehäuschens an der Wittinger Straße
Celle / Hehlentor (ots)
Celle, 26./27.09.25 - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Wittinger Straße zu einer mutmaßlichen Vandalismushandlung. Unbekannte zertrümmerten die Seitenscheibe eines Buswartehäuschens. Die Tat ereignete sich offenbar zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen; Hinweise auf den genauen Tathergang liegen bislang nicht vor. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt.
