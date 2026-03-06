Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Mehrere Wohnungseinbrüche ++ Toppenstedt/A7 - Unfälle am Stauende ++ Marschacht - Zeugensuche nach gefährlichem Überholmanöver

Landkreis Harburg (ots)

Mehrere Wohnungseinbrüche

Am Donnerstag hat die Polizei insgesamt drei Einbrüche in Wohnhäuser aufgenommen:

In Rosengarten drangen Diebe in der Zeit zwischen 8:50 Uhr und 13:40 Uhr durch eine Terrassentür in ein Haus am Eddelsener Weg ein. Sie durchsuchten das Haus und verließen es unbemerkt wieder. Zu möglicher Beute ist noch nichts bekannt.

In Salzhausen versuchten die Täter, in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Alten Dorfstraße einzubrechen. Sowohl Keller-, als auch Terrassentür hielten in den Versuchen jedoch stand. Es entstand Sachschaden an den Türen.

In Seevetal-Waldesruh wollten Diebe gegen 19:40 Uhr in ein Haus am Schafkovengrund einsteigen. Hierzu hatten die Täter zunächst den Zaun beschädigt, um auf das Grundstück zu gelangen. Beim Versuch, ein Fenster aufzubrechen, lösten sie jedoch die Alarmanlage aus und flüchteten.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt in allen drei Fällen der Zentrale Kriminaldienst unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Toppenstedt/A7 - Unfälle am Stauende

Am Donnerstag, 5.3.2026, gegen 11:25 Uhr, kam es am Stauende auf der Fahrbahn in Richtung Hamburg zu einem Auffahrunfall. Ein 56-jähriger LKW-Fahrer hatte den bereits stehenden Sattelzug eines gleichaltrigen Fahrers offenbar zu spät bemerkt und fuhr mit seiner Zugmaschine auf den Auflieger auf. Hierbei verletzte sich der Unfallverursacher leicht.

Durch den Zusammenstoß riss die Plane des stehenden Aufliegers auf. Weil das Fahrzeug mit einer Gefahrguttafel versehen war und auslaufende Flüssigkeiten festgestellt wurden, wurde die Feuerwehr hinzugezogen. Letztlich konnte aber festgestellt werden, dass es sich nur um auslaufende Kühlflüssigkeit handelte. Die Ladung war unbeschädigt.

An den beiden Sattelzügen entstand eine Gesamtschaden von rund 30.000 EUR.

Gegen kurz nach 14 Uhr kam es etwas weiter südlich, im Bereich Garlstorf, ebenfalls auf der Fahrbahn in Richtung Hamburg, zu einem weiteren Unfall am Stauende. Hierbei übersah ein 70-jähriger Mann, der mit seinem BMW auf dem mittleren Fahrstreifen unterwegs war, das Stauende und fuhr auf den Mazda eines 36-jährigen Mannes auf. Der BMW drehte sich um die eigene Achse, prallte gegen den Sattelauflieger eines 48-jährigen LKW-Fahrers und blieb entgegengesetzt zur Fahrtrichtung stehen. Der zunächst getroffene Mazda wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den linken Fahrstreifen geschoben und prallte dort gegen den Kleintransporter eines 33-jährigen Mannes und den VW T-Roc einer 19-jährigen Frau. Ein vorbeifahrender PKW wurde noch durch umherfliegende Trümmerteile getroffen und ebenfalls beschädigt.

Der 70-Jährige BMW-Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Die 36 und 33 Jahre alten Beteiligten erlitten leichte Verletzungen. Für die Rettungs- und Aufräumarbeiten musste die Autobahn an der Anschlussstelle Garlstorf zeitweise voll gesperrt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 45.000 Euro geschätzt.

Marschacht - Zeugensuche nach gefährlichem Überholmanöver

Eine 54-jährige Frau ist gestern, 05.03.2026, von einem unbekannten Fahrer eines weißen Kleinwagens beim Überholen in den Seitenraum gedrängt worden, sodass ihr Wagen beim Durchfahren eines Schlaglochs beschädigt wurde.

Nach Angaben der Frau passierte der Vorfall gegen 07.25 Uhr auf dem Schlaugenweg, ungefähr mittig zwischen Horburg und Oldershausen. Der Fahrer des weißen Wagens hatte demnach an einer engen Stelle zum Überholen angesetzt, sodass die Frau in den Seitenraum ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Fahrer setzte seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Olderhausen fort.

Der Mann war zwischen 20 und 30 Jahren alt, trug zum Pferdeschwanz gebundenes, mittelblondes Haar mit kurzgeschorenen Seiten. Er war unterwegs mit einem weißen Kleinwagen der Marke Suzuki, Kennzeichen aus dem Raum Lüneburg (LG).

Hinweise nimmt die Polizei in Marschacht unter der Telefonnummer 04176 948930 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell