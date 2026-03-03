PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Themenabend zur Einbruchsprävention am 05.03.2026, 19:00 Uhr

Neu Wulmstorf (ots)

Nachdem die Fälle von Wohnungseinbrüchen im Landkreis Harburg über die Corona-Zeit deutlich gesunken waren, sind die Zahlen in den Folgejahren wieder angestiegen. Dabei hat ein Haus- oder Wohnungseinbruchdiebstahl für die Geschädigten nicht nur materielle, sondern oft auch psychische Folgen. Die polizeiliche Erfahrung zeigt, mit den richtigen Präventionsmaßnahmen können Sie die Gefahr eines Einbruchs deutlich minimieren.

Der Beauftragte für Kriminalprävention der Polizeiinspektion Harburg, Kriminalhauptkommissar Carsten Bünger, berichtet über das Vorgehen der Täterschaft, die häufigsten Gefahrenpunkte und unterschiedliche Sicherungsmöglichkeiten.

Dieser Themenabend ist eine Kooperation zwischen dem Familien- & Kinderservicebüro, der Polizeiinspektion Harburg sowie dem Lokalen Bündnis für Familie.

Der Eintritt ist frei.

Die Veranstaltung findet statt am:

Do., 05.03.2026, 19 bis 21 Uhr Familienzentrum Neu Wulmstorf, Verwaltungsaußenstelle Ernst-Moritz-Arndt-Str. 14 21629 Neu Wulmstorf

Kontakt für Medienanfragen:

Polizeiinspektion Harburg
Polizeihauptkommissar
Jan Krüger
Telefon: 0 41 81 / 285 - 104
Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19
E-Mail: pressestelle@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de
www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell

