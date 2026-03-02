Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Diebinnen gleich zweimal erwischt

Winsen (ots)

Am Sonntag, 1.3.2026, gegen 15:10 Uhr, wurde die Polizei in die Hamburger Straße gerufen. Dort hat er ein Trio, bestehend aus zwei 20 und 45 Jahre alten Frauen und einem 47-jährigen Mann, in der Tankstelle Waren gestohlen. Während die beiden Frauen das Personal ablenkten, hatte der Mann offenbar mehrere Bierdosen und ein Feuerzeug in seinen Rucksack gesteckt und war damit aus dem Verkaufsraum geflüchtet. Ein Zeuge verfolgte das Trio, bis Polizeibeamte die drei Personen überprüfen konnten. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet, die Beute ging zurück an die Tankstelle.

Nur eine knappe Stunde später meldete Passanten, dass zwei Frauen einen Kleidercontainer an der Straße Winser Baum durchwühlten und sich an den Inhalten bedienten. Die Beamten trafen vor Ort auf die zuvor bereits beim Ladendiebstahl erwischten Frauen. Gegen sie wurde ein weiteres Strafverfahren eingeleitet, die Textilien mussten sie ebenfalls wieder abgeben.

