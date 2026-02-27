PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Nach Tötung eines 87-Jährigen: Untersuchungshaft angeordnet

Wistedt/Tostedt (ots)

Der 60-jährige Mann, der beschuldigt wird, am Mittwoch, 25.02.2026, seinen 87-jährigen Vater getötet zu haben, wurde in Untersuchungshaft genommen.

Ein Haftrichter am Amtsgericht Tostedt ist dem Antrag der Staatsanwaltschaft Stade gefolgt und hat Untersuchungshaft wegen Mordverdachts angeordnet. Der 60-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Kontakt für Medienanfragen:

Polizeiinspektion Harburg
Polizeihauptkommissar
Jan Krüger
Telefon: 0 41 81 / 285 - 104
Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19
E-Mail: pressestelle@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de
www.pi-wl.polizei-nds.de

