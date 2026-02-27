Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Nach Tötung eines 87-Jährigen: Untersuchungshaft angeordnet

Wistedt/Tostedt (ots)

Der 60-jährige Mann, der beschuldigt wird, am Mittwoch, 25.02.2026, seinen 87-jährigen Vater getötet zu haben, wurde in Untersuchungshaft genommen.

Ein Haftrichter am Amtsgericht Tostedt ist dem Antrag der Staatsanwaltschaft Stade gefolgt und hat Untersuchungshaft wegen Mordverdachts angeordnet. Der 60-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Bezüge:

