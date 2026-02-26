Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Ermittlungen nach Tötungsdelikt - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Tostedt/Wistedt (ots)

Am Mittwoch, 25.02.2026, gegen 20.10 Uhr, wurde die Polizei wegen eines mutmaßlichen Tötungsdelikts nach Wistedt gerufen. Angehörige hatten einen 87-jährigen Mann tot in seinem Haus aufgefunden und die Rettungskräfte alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann durch äußere Gewalteinwirkung getötet worden.

Die Polizei sicherte den Tatort und leitete umgehend umfangreiche Ermittlungen ein. Im Zuge dessen geriet ein 60-jähriger Mann aus dem familiären Umfeld unter Tatverdacht. Der Mann wurde noch im Laufe der Nacht an seiner Wohnanschrift vorläufig festgenommen.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen und zur genauen Todesursache dauern an.

Medienhinweis: Weitere Auskunftsanfragen sind an die Staatsanwaltschaft Stade zu richten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell