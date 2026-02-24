Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Mutmaßliche Einbrecher vorläufig festgenommen ++ Seevetal/Meckelfeld - Metalldiebe geflüchtet

Rosengarten/Nenndorf (ots)

Mutmaßliche Einbrecher vorläufig festgenommen

In der Straße Am Beeck versuchten Diebe gestern, 23.2.2026, gegen 19:45 Uhr, in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Als die Täter sich an einem rückwärtigen Fenster zu schaffen machten, wurde eine Bewohnerin auf die Geräusche aufmerksam und entdeckte frische Beschädigungen am Fenster. Die Frau alarmierte die Polizei.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung hielten Beamte in einer Nebenstraße ein Auto mit drei Männern im Alter von 29, 30 und 36 Jahren an. Im Zuge der Überprüfung erhärtete sich der Tatverdacht gegen die drei Männer, so dass sie vorläufig festgenommen wurden. Die Ermittlungen dauern an.

Seevetal/Meckelfeld - Metalldiebe geflüchtet

Am Montag, 23.2.2026, gegen 22:30 Uhr, kam es auf einem Firmengelände an der Straße Brookdamm zu einem Metalldiebstahl. Drei Männer hatten sich auf das Gelände begeben, dort einen Container sowie eine Lagerhalle aufgebrochen und mehrere Rollen Kupferkabel in ihr Fahrzeug geladen. Ein Zeuge alarmierte die Polizei. Die Beamten konnten den Wagen unweit des Tatortes stoppen. Die Täter flüchteten nach dem Anhalten zu Fuß in die Dunkelheit. Das Fahrzeug mitsamt der Beute wurde für weitere Untersuchungen beschlagnahmt.

Hinweise bitte an die Polizei Seevetal, Telefon 04105 6200.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell