Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wochenendpressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum 20.02.2026, 12:00 Uhr bis 22.02.2026, 12:00 Uhr

LK Harburg (ots)

Wohnhauseinbrüche

Am Freitag, in der Zeit von 14:50 Uhr bis 20:50 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Dorfstraße in Welle auf. Anschließend durchsuchten sie das Haus und flüchteten mit bislang unbekanntem Diebesgut.

In der Zeit von Donnerstag, 19.02.2026, 07:00 Uhr, bis Samstag, 21.02.2026, 15:30 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter vermutlich mit einer vor Ort aufgefundenen Gartenschere und einer Axt ein Fenster zum Wohnzimmer eines Einfamilienhauses im Suerhoper Brunnenweg in Buchholz auf. Im Haus werden sämtliche Schränke geöffnet. Unter Mitnahme eines kleineren Tresors flüchten sie.

Welle - Verkehrsunfall mit zwei schwer und einer leicht verletzten Person

Samstagmittag ereignete sich auf der L 141 (Tostedter Straße in Höhe Hausnummer 12) in Welle ein schwerer Verkehrsunfall. Der 65-jähriger Fahrzeugführer eines VW Golf kam aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einer ihm entgegenkommenden Daimler Chrysler A-Klasse. Der Fahrer der A-Klasse und die 77-jährige Beifahrerin im Daimler wurden schwer, der 80-jährige Fahrer des Daimler leicht verletzt. Die Verletzten wurden mittels Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert. Die beiden beteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

BAB 39/Winsen (Luhe) - Verkehrsunfall und anschließender Fahrzeugbrand

Am Freitag gegen 17:00 Uhr kam es auf der BAB39, Richtungsfahrbahn Lüneburg, zwischen den Anschlussstellen Winsen West und Winsen Ost zu einem Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger männlicher Fahrzeugführer kam mit seinem Kleintransporter in Höhe der Ausfahrt des Parkplatzes Luhewiesen aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrszeichen, schanzte sich auf der dort beginnenden Außenschutzplanke auf, überschlug sich mehrfach und kam rechts neben der Schutzplanke zum Liegen. Der Fahrzeugführer wurde hierbei schwer verletzt, konnte das Fahrzeug jedoch noch selbständig verlassen und wurde anschließend dem Krankenhaus zugeführt. Während des anschließenden Abschleppvorgangs begann der Transporter auf der Ladefläche stehend im Innenraum zu brennen. Der Brand konnte jedoch durch die Feuerwehr gelöscht werden, bevor dieser auf das Abschleppfahrzeug übergriff. Der Transporter erlitt einen Totalschaden.

Winsen (Luhe)/Stöckte - Vermisstensuche mit tragischem Ausgang

Durch Familienangehörige wurde am Samstagnachmittag in Stöckte ein 82-jährige Frau als vermisst gemeldet. Es wurden umgehend Suchmaßnahmen eingeleitet, dazu wurde die örtliche freiwillige Feuerwehr alarmiert. Leider nahm die Suche ein tragisches Ende. Suchkräfte fanden die Frau am Rande eines Gewässers tot auf.

Seevetal/Meckelfeld - Taschendiebstahl

Am Freitagvormittag sprach eine unbekannte männliche Person den 92-jährigen Geschädigten im Kürbsweg an, ob er ihm Bargeld wechseln könne. Nach dem erfolgten Geldwechsel griff der unbekannte Täter in die Hosentasche des Geschädigten und entwendete aus dieser das Portemonnaie. Anschließend flüchtete der männliche Täter zu Fuß. Dem Geschädigten entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2000,- Euro.

Neu Wulmstorf - Räuberische Erpressung und räuberischer Diebstahl

Am Freitagabend kurz nach 21:00 Uhr wurde das 15-jährige Opfer in der Bahnhofstraße durch eine ihm unbekannte männliche Person angesprochen. Nach kurzem Gespräch schlägt der Unbekannte das Opfer. Unter Androhung weiterer Gewalt fordert er die Herausgabe der Markenjacke des Opfers. Diese wurde durch das Opfer übergeben, daraufhin flüchtet die männliche Person. Gegen 21:25 Uhr entwendete eine männliche Person einem weiteren 15-jährigen die Mütze vom Kopf. Als der 15-jährige diese zurückforderte, drohte der Unbekannte dem Jugendlichen mit Schlägen. Anschließend entfernte sich der Unbekannte zu Fuß. Ein Tatzusammenhang wird derzeit geprüft. Hinweise nimmt die Polizeistation Neu Wulmstorf unter der Telefonnummer 040-33441990 entgegen.

Rosengarten - Pkw-Aufbrüche

In der Nacht von Freitag auf Samstag betrat eine bislang unbekannte Täterschaft mehrere Grundstücke in Eckel und Klecken. Auf den Grundstücken überprüfte die Täterschaft die geparkten Pkw auf den Schließzustand. Insgesamt drei Fahrzeuge wurden durch die Täterschaft geöffnet und durchsucht. Aus einem Pkw wurden Wertgegenstände im Wert von ca. 1100,- Euro entwendet. Die Polizei rät dazu, keine Wertgegenstände im Pkw zu belassen und den Pkw stets zu verschließen. Hinweise zur Täterschaft nimmt das Polizeikommissariat Seevetal unter der Telefonnummer 04105-6200 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell