Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Tageswohnungseinbruch ++ Winsen/A 39 - Auffahrschienen gestohlen ++ Stelle - Unfall unter Alkoholeinfluss

Seevetal/Meckelfeld (ots)

Tageswohnungseinbruch

In der Straße Lönsring sind Diebe am Donnerstag, 19.2.2026, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. In der Zeit zwischen 14:40 Uhr und 21:00 Uhr hebelten die Täter ein rückwärtiges Fenster im Erdgeschoss auf und betraten hierdurch die Wohnung. Sie durchsuchten zahlreiche Räume. Ob sie Beute machten, ist unklar.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Winsen/A 39 - Auffahrschienen gestohlen

Der Fahrer eines Autotransporters hatte in der Nacht zum 19.2.2026 auf dem Parkplatz Busschewald (Fahrtrichtung Lüneburg) seine nächtliche Ruhepause verbracht. Am nächsten Morgen, gegen 6:00 Uhr, stellte er fest, dass Diebe zwei Auffahrschienen von seinem Transporter gestohlen hatten. Wann genau die Tat sich in der Nacht ereignete, ist unklar.

Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Maschen, Tel. 04105 620200

Stelle - Unfall unter Alkoholeinfluss

Eine 27-jährige Frau ist gestern, 19.2.2026, gegen 7:20 Uhr, mit ihrem Auto in einer langgezogenen Rechtskurve der Bahnhofstraße nach links von der Fahrbahn abbekommen. An ihrem Wagen entstand Schaden.

Bei der Unfallaufnahme machten die Beamten mit der Frau einen Atemalkoholtest. Dieser zeigt einen Wert von über 1,3 Promille an. Der Frau wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell