Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Fallrohre gestohlen ++ Tostedt - Einbruch in Postfiliale

Seevetal/Hittfeld (ots)

Fallrohre gestohlen

Am Dienstag, 17.2.2026, gegen 4:45 Uhr, meldete ein Zeuge zwei mutmaßliche Metalldiebe, die am Gebäude der Grundschule an der Hittfelder Schulstraße Kupferfallrohre abmontiert hatten. Der Zeuge hatte die beiden Männer beim Schneeschieben bemerkt und angesprochen, woraufhin sie die bereits abmontierten Fallrohre ablegten und zu Fuß davon liefen.

Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die beiden Männer nicht mehr angetroffen werden. Allerdings stellten die Beamten weitere Tatort an der Hittfelder Schulstraße fest. So hatten die Täter noch an drei weiteren Gewerbeobjekten die Fallrohre abmontiert.

Ein Täter war circa 150 cm groß und trug eine orangefarbene Warnjacke, der zweite war circa 180 cm groß und trug eine schwarze Jacke mit Kapuze und einem Aufdruck auf dem Rücken.

Hinweise nimmt die Polizei Seevetal unter der Tel.-Nr. 04105 6200 entgegen.

Tostedt - Einbruch in Postfiliale

In der Nacht zu Dienstag, 17.2.2026, in der Zeit zwischen 18:15 Uhr und 7:55 Uhr, sind Diebe in die Postfiliale an der Bahnhofstraße eingebrochen. Die Täter hatten auf der Gebäuderückseite ein Fenster aufgebrochen und waren hierdurch in das Haus eingestiegen. Anschließend durchsuchten sie das Mobiliar. Ob sie auch Beute machten, ist noch unklar.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Polizei in Tostedt, Tel. 04182 404270.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell