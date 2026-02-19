PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Unbekannte bestehlen Kunden in Supermärkten ++ Buchholz - Asbestplatten auf Feldweg entsorgt

Landkreis Harburg (ots)

Am gestrigen Mittwoch, 18.02.2026, kam es in mehreren ALDI- Märkten im Landkreis Harburg zu Diebstahlshandlungen zum Nachteil von Kunden. In bislang vier bekanntgewordenen Fällen entwendeten der oder die Täter die Geldbörsen von überwiegend lebensälteren Kunden. Zu Teil trugen die Kunden ihre Geldbörsen in der getragenen Kleidung oder hatten sie in Handtaschen im Einkaufswagen abgelegt. Es wurden Vorfälle aus Nenndorf, Hanstedt, Buchholz und Tostedt bekannt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Die Polizei bittet darum, Geldbörsen direkt am Körper in verschlossenen Taschen zu tragen und Handtaschen nicht unbeaufsichtigt im Einkaufswagen liegen zu lassen. Die Reißverschlüsse sollten immer geschlossen sein. Zusätzlich können Reißverschlüsse noch mit einem kleinen Karabinerhaken gegen ein unberechtigtes Öffnen gesichert werden.

Buchholz - Asbestplatten auf Feldweg entsorgt

Die Polizei Buchholz bittet um Hinweise auf Personen, die am Dienstag, 17.02.2026, gegen 22 Uhr, in der Straße Zum Mühlenteich in Seppensen Müll entsorgt. Neben einer Sitzbank wurden eine nicht unerhebliche Menge Dachplatten, vermutlich asbesthaltig, aufgefunden. Hinweise nimmt die Polizei Buchholz unter 04181/ 2850 entgegen.

Kontakt für Medienanfragen:

Polizeiinspektion Harburg
Henning Flader
Telefon: 0 41 81 / 285 - 104
Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19
E-Mail: pressestelle@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de
www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell

