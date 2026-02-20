POL-WL: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht
Winsen (Luhe) (ots)
Auf dem Parkplatz des Gesundheitszentrums an der Nordertorstraße kam es heute, 20.2.2026, zu einer Verkehrsunfallflucht.
Gegen 9:10 Uhr wurde ein dort abgestellter schwarzer Mercedes im linken Heckbereich durch ein unbekanntes Fahrzeug touchiert und beschädigt. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf rund 2.000 Euro.
Der Verursacher/Die Verursacherin hat sich nach dem Zusammenstoß vom Parkplatz entfernt. Hinweise bitte an die Polizei Winsen, Tel. 04171 7960.
Kontakt für Medienanfragen:
Polizeiinspektion Harburg
Polizeihauptkommissar
Jan Krüger
Telefon: 0 41 81 / 285 - 104
Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19
E-Mail: pressestelle@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de
www.pi-wl.polizei-nds.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell