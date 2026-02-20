Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Winsen (Luhe) (ots)

Auf dem Parkplatz des Gesundheitszentrums an der Nordertorstraße kam es heute, 20.2.2026, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Gegen 9:10 Uhr wurde ein dort abgestellter schwarzer Mercedes im linken Heckbereich durch ein unbekanntes Fahrzeug touchiert und beschädigt. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf rund 2.000 Euro.

Der Verursacher/Die Verursacherin hat sich nach dem Zusammenstoß vom Parkplatz entfernt. Hinweise bitte an die Polizei Winsen, Tel. 04171 7960.

