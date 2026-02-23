Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Müll illegal entsorgt: Polizei sucht Zeugen ++ Buchholz/Dibbersen - Auffahrunfall unter Alkoholeinfluss

Hanstedt (ots)

Müll illegal entsorgt: Polizei sucht Zeugen

Am Sonntag, 22.2.2026, wurde der Polizei eine illegale Müllentsorgung gemeldet. Ein Zeuge hatte im Wald zwischen Hanstedt und Niendorf, etwa 2 km nördlich des Wildparks, an der Verlängerung der Straße Fastweg, einen großen Haufen Müll entdeckt.

Vor Ort fanden die Beamten rund 120 gefüllte graue Müllsäcke, die am Wegesrand abgelegt worden waren. Seit wann die Säcke dort lagern, ist unbekannt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 04171 7960.

Buchholz/Dibbersen - Auffahrunfall unter Alkoholeinfluss

Auf der B 75 kam es am Sonntag, 22.2.2026, gegen 17:05 Uhr, zu einem Auffahrunfall. Im Kreisverkehr an der Auffahrt zur A1 musste einen 37-jähriger Mann mit seinem Skoda verkehrsbedingt anhalten. Ein 45-jähriger Fahrer eines VW Polo fuhr mit seinem Wagen auf den Skoda auf. Hierbei wurde der 37-Jährige leicht verletzt.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Verursacher alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 0,9 Promille. Gegen den 45-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher.

