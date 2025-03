Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Durch eine Bengalfeuer in Brand gesetzter PKW

Euskirchen Elsig (ots)

In der Nacht vom Samstag (15. März) auf Sonntag (16. März) wurde gegen 00.45 Uhr im Bereich des Sportplatzes in Elsig ein PKW BMW X3 durch unbekannte Täter in Brand gesetzt. Hierzu wurde ein "Bengalo" in den Innenraum des PKW geworfen. Das Fahrzeug brannte vollständig aus.

Die zuständige Fachdienststelle der Polizei Euskirchen hat die Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Euskirchen, Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen zur angegebenen Uhrzeit an die Telefonnummer 02251-799-0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de mitzuteilen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell