Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Diebstahl von E-Scooter

Bobenheim-Roxheim (ots)

In der Zeit von 20.02.2026, gegen 15.00 Uhr, bis 21.0202206, gegen 12.00 Uhr, wurde am Bahnhofsplatz ein schwarzer E-Scooter entwendet. Der Schaden wird auf etwa 250 Euro geschätzt.

Haben Sie etwas Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

