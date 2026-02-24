POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Diebstahl von E-Scooter
Bobenheim-Roxheim (ots)
In der Zeit von 20.02.2026, gegen 15.00 Uhr, bis 21.0202206, gegen 12.00 Uhr, wurde am Bahnhofsplatz ein schwarzer E-Scooter entwendet. Der Schaden wird auf etwa 250 Euro geschätzt.
Haben Sie etwas Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
Stefan Heißler
Telefon: 06233 313-3202 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de
http://s.rlp.de/POLPDLU
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell