Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung an fahrendem PKW

Altrip (ots)

Am Sonntagabend, dem 22.02.2026, befuhr gegen 22:00 Uhr ein 27-jähriger PKW-Fahrer die Rheingönheimer Straße in Richtung Ortskern. Auf Höhe der Maxburgstraße kam ihm ein Fußgänger mit zwei Hunden entgegen, welcher plötzlich einen Gegenstand auf den fahrenden PKW warf. Der PKW-Fahrer hielt an und stellte den Passanten zur Rede. Dieser gab an, den Gegenstand geworfen zu haben, da der 27-jährige seinem Empfinden nach zu schnell gefahren sei. Der Passant verließ anschließend unter einem Vorwand die Örtlichkeit und kehrte nicht mehr zurück. Wer den Vorgang beobachtet hat und sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell