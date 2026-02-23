PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Sonntagmorgen, dem 22.02.2026, kam es gegen 07:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Iggelheimer Straße. Ein 21-jähriger fuhr mit seinem hochmotorisierten Sportwagen von der L 528 nach rechts in die Iggelheimer Straße ab. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor er in der langgezogenen Kurve die Kontrolle über seinen PKW und überfuhr unter anderem zwei Verkehrsschilder, bevor der PKW durch einen Zaun und die dahinterliegende Betonmauer eines Wohnhauses gestoppt wurde. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Die Beifahrerin wurde leicht verletzt. Sie wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Der PKW erlitt einen Totalschaden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 40.000 EUR. Gegen den 21-jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

