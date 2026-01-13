PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hoher Sachschaden in einer Tischlerei

Weimar (ots)

Am Montagmorgen wurde die Polizei durch die Feuerwehr hinzugerufen. In Weimar Nord wurden in einer Tischlerei untypische Schmorspuren festgestellt. Als die Beamten vor Ort kamen, konnte die Feuerwehrmänner ihnen das ganze Ausmaß zeigen. Auf dem gesamten Hallenboden war Wasser. In einem Technikraum wurden eindeutige Schmorspuren festgestellt. Wann der Schaden genau eingetreten ist und was ursächlich für den Wasseraustritt und das Feuer war ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt Gegenstand der Ermittlungen. Es wird von einem hohen Sachschaden ausgegangen, dieser konnte bisher nicht abschließend beziffert werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 13.01.2026 – 07:30

    LPI-J: Streitigkeit in Hostel führt zu Polizeieinsatz

    Jena (ots) - Ein 61-Jähriger hatte sich für die Nacht von Montag auf Dienstag ein Zimmer in einem Hostel in Jena-West genommen. Am frühen Dienstagmorgen geriet er mit zwei anderen Personen, die im selber Zimmer waren, in Streit. Die verbale Streitigkeit schaukelte sich hoch und drohte zu eskaliere, weswegen der Mann die Polizei verständigte. Die hinzugerufenen Polizeibeamten wollten in dem Sachverhalt vermitteln, ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 07:30

    LPI-J: Kollision mit Fußgänger endet glimpflich

    Jena (ots) - Eine 22-Jährige fuhr am Montagabend mit ihrem Citroen von einem Parkplatz an einem Supermarkt am Salvador-Allende-Platz los. Als die junge Frau nach links in die Erlanger Allee einbiegen möchte, übersieht sie mutmaßlich einen 77-Jährigen der gerade die Straße überquert und kollidiert mit diesem. Die beiden Personen warteten gemeinsam auf einen hinzugerufenen Rettungswagen. Der ältere Mann verletzte ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 07:30

    LPI-J: Zigarettenautomat gesprengt

    Jena (ots) - Ein 56-Jähriger wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag unsanft geweckt. Er hörte einen lauten Knall in Neulobeda. Als er aus dem Fenster schaute sah er eine Rauchwolke und einen aktivierten Bewegungsmelder bei einem Supermarkt. Ein Zigarettenautomat war offenbar aufgesprengt wurden. Mehrere Polizeibeamte begaben sich direkt zum Tatort und fahndeten auch im näheren Umfeld nach möglichen Tätern. Doch die Suche blieb zunächst erfolglos. Eine Überprüfung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren