Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hoher Sachschaden in einer Tischlerei

Weimar (ots)

Am Montagmorgen wurde die Polizei durch die Feuerwehr hinzugerufen. In Weimar Nord wurden in einer Tischlerei untypische Schmorspuren festgestellt. Als die Beamten vor Ort kamen, konnte die Feuerwehrmänner ihnen das ganze Ausmaß zeigen. Auf dem gesamten Hallenboden war Wasser. In einem Technikraum wurden eindeutige Schmorspuren festgestellt. Wann der Schaden genau eingetreten ist und was ursächlich für den Wasseraustritt und das Feuer war ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt Gegenstand der Ermittlungen. Es wird von einem hohen Sachschaden ausgegangen, dieser konnte bisher nicht abschließend beziffert werden.

