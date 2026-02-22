PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ingewahrsamnahme nach Sachbeschädigung

Speyer (ots)

Am Samstag, den 21.02.2026, kam es auf einem öffentlichen Parkplatz in der Wormser Landstraße in Speyer zur Sachbeschädigung an einem PKW. Nach derzeitigem Erkenntnisstand trat ein 21-jähriger aus Eußerthal gegen den PKW eines 49-Jährigen aus Speyer. Der PKW wurde beschädigt, es entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich. Der alkoholisierte Beschuldigte erhielt einen Platzverweis. Nachdem er kurze Zeit später gegen Straßenlaternen trat, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

