Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Poller

Speyer (ots)

Am Samstag kam es um 17:07 Uhr in der Hasenpfühlerweide in Speyer zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 41-jähriger Mann aus Speyer mit seinem PKW in eine Parkplatzeinfahrt. Diese ist mit im Boden versenkbaren Pollern versehen, welche die Zufahrt zum Parkplatz bei Nacht verhindern. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes fuhr einer der Poller noch oben aus, während der 41-Jährige mit seinem PKW der Marke Skoda die Einfahrt passierte. Dadurch kam es zur Kollision zwischen Poller und Fahrzeugunterboden. Der 41-Jährige wurde mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von rund 4500 Euro. Der PKW musste mittels eines Krans abgeschleppt werden.

