Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Fahrscheinautomat gesprengt ++ Buchholz - Kupferdiebstähle ++ Buchholz/B 75 - Unfall unter Alkoholeinfluss

Tostedt (ots)

Fahrscheinautomat gesprengt

Heute, 25.2.2026, gegen 1:25 Uhr, wurden Anwohner des Bahnhofes in Tostedt von einem lauten Knall geweckt. Ein Zeuge schaute aus dem Fenster und beobachtete zwei Personen, die sich unmittelbar nach dem Knall an einem Fahrkartenautomaten auf dem mittleren Bahnsteig zu schaffen machten. Nach wenigen Augenblicken liefen die Unbekannten über eine Brücke zur Bahnhofsrückseite.

Beamte fanden einen beschädigten Automaten am Gleis vor. Die Täter hatten offenbar einen Feuerwerkskörper im Automaten gezündet und ihn so massiv beschädigt. Ob die Täter Beute machten, ist noch unklar. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden.

Buchholz - Kupferdiebstähle

In der Nacht zu Dienstag, 24.2.2026, waren Kupferdiebe in Buchholz unterwegs. In der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 8:30 Uhr entwendeten sie von der Fassade eines Geschäftshauses an der Parkstraße ein Kupferregenrohr. An zwei Mehrfamilienhäusern am Buenser Weg kam es in der Nacht ebenfalls zu Diebstählen von Fallrohren aus Kupfer. Der Gesamtschaden liegt bei rund 1000 Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Tel.-Nr. 04181 2850.

Buchholz/B 75 - Unfall unter Alkoholeinfluss

Ein 60-jähriger Mann hat gestern, 24.2.2026 einen Verkehrsunfall auf der B 75 verursacht. Gegen 16:10 Uhr kam der Mann mit seinem Seat, in Fahrtrichtung A1, nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr über die Leitplanke. Dabei kippte der Wagen nach rechts um und landete auf der Beifahrerseite im Seitenstreifen. Der Fahrer blieb weitestgehend unverletzt. Er musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Bei einem Atemalkoholtest erreichte er einen Wert von rund 2,9 Promille. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den 60-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

