Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Nach Tötung eines 87-Jährigen: Antrag auf Erlass eines Haftbefehls gestellt (Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59458/6224120)

Wistedt/Stade (ots)

Die Staatsanwaltschaft Stade hat nach Würdigung der bisherigen Ermittlungsergebnisse heute einen Antrag auf Erlass eines Haftbefehls wegen Mordes gegen den 60-Jährigen Sohn des am Mittwoch getöteten 87-Jährigen gestellt. Der Mann wird im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt, der dann über die Anordnung der Untersuchungshaft entscheidet. Über das Ergebnis wird nachberichtet.

Kontakt für Medienanfragen:

Polizeiinspektion Harburg
Polizeihauptkommissar
Jan Krüger
Telefon: 0 41 81 / 285 - 104
Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19
E-Mail: pressestelle@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de
www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell

