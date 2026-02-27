POL-WL: Nach Tötung eines 87-Jährigen: Antrag auf Erlass eines Haftbefehls gestellt (Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59458/6224120)
Wistedt/Stade (ots)
Die Staatsanwaltschaft Stade hat nach Würdigung der bisherigen Ermittlungsergebnisse heute einen Antrag auf Erlass eines Haftbefehls wegen Mordes gegen den 60-Jährigen Sohn des am Mittwoch getöteten 87-Jährigen gestellt. Der Mann wird im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt, der dann über die Anordnung der Untersuchungshaft entscheidet. Über das Ergebnis wird nachberichtet.
