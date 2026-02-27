POL-WL: Nach Tötung eines 87-Jährigen: Antrag auf Erlass eines Haftbefehls gestellt (Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59458/6224120)

Toppenstedt/A7 (ots) - Auf der A7, in Fahrtrichtung Hamburg, kam es heute, 26.2.2026, zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Vor einer Baustelle zwischen den Anschlussstellen Garlstorf und Thieshope kam es aufgrund der Reduzierung auf einen Fahrstreifen zu Rückstau. Ein 23-jähriger Mann, der zusammen mit einem 49-jährigen Beifahrer in einem Mercedes Sprinter unterwegs war, erkannte das Stauende zu spät. Er fuhr nahezu ...

