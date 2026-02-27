PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Unverschlossene Autos gesucht und Geld gestohlen ++ Neu Wulmstorf - Vermeintlicher Scherz hat rechtliche Konsequenzen

Buchholz (ots)

Unverschlossene Autos gesucht und Geld gestohlen

Ein unbekannter Mann ist am Donnerstag, 26.02.2026, in der Zeit zwischen 01 und 02 Uhr, über verschiedene Grundstücke an der Straße Sunderberg (OT Sprötze) geschlichen. Der Mann versuchte bei mehreren abgestellten Autos, die Türen zu öffnen. In mindestens fünf Fällen fand er unverschlossene Fahrzeuge vor und schaute ins Innere. Aus zwei Autos entwendete er Bargeld.

Gegen 03.30 Uhr war vermutlich derselbe Mann auch in der Straße Am Bergenfeld (OT Seppensen) aufgefallen. Der Unbekannte ist mehrfach von Überwachungskameras aufgezeichnet worden. Die Polizei wertet derzeit die Aufnahmen aus.

Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 04181 2850.

Neu Wulmstorf - Vermeintlicher Scherz hat rechtliche Konsequenzen

Am 29.1.2026 machte ein mobiler Geschwindigkeitsmessanhänger des Landkreises auf der Konrad-Adenauer-Straße innerhalb von zehn Minuten mehrere Aufnahmen eines Autos. Allerdings waren keine Kennzeichen an dem Fahrzeug montiert. Die Insassen hatten es offenbar darauf angelegt, die Anlage auszulösen, denn sie waren zum Teil maskiert und hielten ihren ausgestreckten Mittelfinger während der Auslösung in die Kamera.

Die Bilder gingen zur weiteren Ermittlung an die Polizei in Neu Wulmstorf. Die Beamten konnten den Wagen anhand verschiedener Merkmale identifizieren und ermitteln nun gegen dessen 20-jährigen Halter wegen sogenannter Urkundenunterdrückung.

Kontakt für Medienanfragen:

Polizeiinspektion Harburg
Polizeihauptkommissar
Jan Krüger
Telefon: 0 41 81 / 285 - 104
Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19
E-Mail: pressestelle@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de
www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell

