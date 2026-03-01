Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der PI Harburg für den Zeitraum Freitag, 27.02.2026, 12 Uhr bis Sonntag, 01.03.2026, 12 Uhr

LK Harburg (ots)

Erneut schwerer Verkehrsunfall auf der A7

Am Freitagmittag gegen 11 Uhr kam es auf der A7 auf der Richtungsfahrbahn Hamburg zwischen den Anschlussstellen Garlstorf und Thieshope zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 30-jähriger Pkw-Fahrer erkannte scheinbar das Stauende zu spät und kollidierte nahezu ungebremst mit einem fast stehenden Pkw, welcher sich durch den Aufprall um die eigene Achse drehte. Der Unfallverursacher kollidierte im Weiteren mit der Schutzplanke, erneut mit dem sich noch drehenden Pkw und touchierte einen Sattelzug, bevor er schlussendlich auf dem Standstreifen zum Stehen kam. Während der Unfallverursacher leicht verletzt wurde, erlitten die beiden Insassen (39 und 58 Jahre, beide männlich) des anderen Pkws teils schwere Verletzungen. Die drei unfallbeteiligten Pkw-Insassen wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der 52-jährige Fahrer des Sattelzuges kam mit dem Schrecken und nur leichten Beschädigungen am Fahrzeug davon. Bei beiden Pkw liegt wirtschaftlicher Totalschaden mit einer Gesamtschadenshöhe von über 20 000 Euro vor. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. In den etwa zweieinhalb Stunden kommt es zu einem mehrere Kilometer langen Rückstau.

Welle - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss auf der B3

Am Freitagnachmittag gegen 15:38 Uhr wurden Beamte des Zolls zufällig Zeugen eines Verkehrsunfalls. Der alleinige Unfallbeteiligte kollidierte auf der B3 aus Richtung Welle kommend in Fahrtrichtung Soltau mit einer Schutzplanke. Der 62-jährige Fahrzeugführer nannte einen "Blackout" als Unfallursache, jedoch vernahmen die Zollbeamten deutlichen Atemalkoholgeruch. Die alarmierten Polizeibeamten stellten einen Atemalkoholwert von 1,41 Promille fest. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Stelle - Wohnungseinbruchdiebstahl

In der Zeit von Samstag, 11:00 Uhr bis Sonntag, 08:00 Uhr, nutzen bislang unbekannte Täter die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße Zur Obstwiese aus. Die Täter schlugen die Terrassentür ein, öffneten diese und betraten das Wohnhaus. Nachdem sie dieses nach Diebesgut durchsuchten, flüchteten sie unerkannt vom Tatort. Die Tat wurde später durch Nachbarn festgestellt. Wer Hinweise zur möglichen Täterschaft geben kann, möge sich bitte bei der Polizeiinspektion Harburg (Tel. 04181-2850) melden.

Landkreis Harburg - Autobahn 1: Manipulationsversuch fliegt auf

Am frühen Sonntagmorgen führten Beamte des Autobahnkommissariats Maschen auf der A1 Kontrollen des Schwerlastverkehrs zwischen der Landesgrenze Hamburg und Rade durch. Neben mehreren festgestellten Verstößen gegen das Sonn- und Feiertagsfahrverbot deckten die Beamten einen Manipulationsversuch auf. Ein Sattelzug wurde auf der A1 an der Anschlussstelle Rade einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurde zunächst festgestellt, dass der 41-jährige Fahrzeugführer eine Fahrerkarte, welche nicht auf seinen Namen ausgestellt ist, gesteckt hatte. Im Rahmen weiterer Ermittlungen stellte sich heraus, dass er, möglicherweise um Lenkzeiten illegal zu verlängern, neben seiner eigenen über drei weitere fremde Fahrerkarten verfügte und diese entsprechend genutzt hatte. Gegen den 41-Jährigen wurde ein Verfahren wegen Fälschung beweiserheblicher Daten eingeleitet.

