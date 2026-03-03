PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Alarm vertrieb Einbrecher ++ Buchholz - Fahrzeugteile gestohlen ++ Tostedt - Diebstahl auf Baustelle

Buchholz (ots)

Alarm vertrieb Einbrecher

Heute, 3.3.2026, gegen 2:10 Uhr, versuchten Unbekannte, in eine Gaststätte an der Bremer Straße einzubrechen. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein. Hierdurch lösten sie allerdings die Alarmanlage aus. Zu einem Einstieg kam es nicht mehr. Es blieb bei Sachschaden an der Scheibe.

Buchholz - Fahrzeugteile gestohlen

Ein an der Harburger Straße abgestellter Ford Mondeo ist in der Nacht zu Montag, 2.3.2026, von Dieben aufgebrochen worden. Die Täter schlugen dazu eine Scheibe ein und entwendeten Teile der Innenraumtechnik. Außerdem bauten sie alle vier Räder ab und stahlen auch diese.

Hinweise bitte an die Polizei Buchholz, Tel. 04181 2850.

Tostedt - Diebstahl auf Baustelle

Diebe sind am vergangenen Wochenende in einen Rohbau an der Bremer Straße eingebrochen. In der Zeit zwischen dem 27.2.2026 und dem 2.3.2026 gelangten die Täter durch eine Seitentür in das zweite Obergeschoss der Baustelle. Dort öffneten sie einen Lagerraum und entwendeten Bodenbeläge, Kleber und eine Schleifmaschine. Der Gesamtschaden wird auf mehr als 3000 EUR geschätzt.

Zeugen, die am Wochenende verdächtige Tätigkeiten auf der Baustelle beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04182 404270 bei der Polizei in Tostedt zu melden.

Kontakt für Medienanfragen:

Polizeiinspektion Harburg
Polizeihauptkommissar
Jan Krüger
Telefon: 0 41 81 / 285 - 104
Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19
E-Mail: pressestelle@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de
www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell

