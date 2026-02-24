Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) E-Bike entwendet und wieder aufgefunden (0046923/2026)

Gera (ots)

Gera/Hermsdorf. Am 23.02.2026 entwendeten Unbekannte zwischen 18:55 Uhr und 19:06 Uhr ein gesichertes E-Bike der Marke Merida vor einem Ladengeschäfte am Museumsplatz. Das rund 1.800 Euro teure Fahrrad war an einem Pfahl angeschlossen. Außerdem hatte der pfiffige Eigentümer sein Rad mit Ortungstechnik ausgerüstet. Noch am Abend konnte das E-Bike in Hermsdorf durch Polizeikräfte in einem Keller aufgefunden und an den 47-jährigen Eigentümer zurückgegeben werden. Zudem wurde ein weiteres gestohlenes Fahrrad sichergestellt. Eine 21-jährige Frau und ein 47-jähriger Mann stehen im Tatverdacht des Diebstahls. Die Ermittlungen dauern an. (DL)

