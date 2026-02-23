Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Diebstahl aus Altkleidercontainer - Tatverdächtige gestellt

Greiz (ots)

Greiz. In der Hermannsgrüner Straße wurden am 22.02.2026 gegen 00:30 Uhr drei Männer bei einem Diebstahl festgestellt. Die Tatverdächtigen im Alter von 28, 43 und 47 Jahren entnahmen gemeinschaftlich Kleidungsstücke im Wert von rund 100 Euro aus einem Altkleidercontainer. Polizeibeamte trafen sie noch am Tatort mit dem Beutegut an. Nach Identitätsfeststellung und Belehrung als Beschuldigte im Strafverfahren wurden sie zunächst aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Das Diebesgut wurde zurückgeführt. Ein Ermittlungsverfahren wurde durch die Polizei Greiz eingeleitet. (DL)

