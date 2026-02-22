Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Ergänzugnsmeldung zur gefährlichen Körperverletzung in Gera (0045544/2026)

Gera (ots)

In der Nacht zum 22.02.2026 kam es im Innenstadtbereich von Gera zu gefährlichen Körperverletzungshandlungen, bei der zwei männliche Personen im Alter von 29 bzw. 39 Jahren schwer verletzt wurden. Beide mussten aufgrund ihrer Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden. Zur Ermittlung des Tatortes und Auffinden des Tatmittels kamen Kräfte der Bereitschaftspolizei Thüringen in der Innenstadt zum Einsatz. Der Bahnhofsvorplatz und Teile des Hauptbahnhofs wurden zeitweise gesperrt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Sachverhalt übernommen. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234 - 1465 zu melden. (MW)

